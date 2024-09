In deze tip leggen we uit hoe de nieuwe Clean Up-tool van Apple werkt voor het verwijderen van ongewenste objecten uit foto’s. Dit is alleen mogelijk als je toegang hebt tot de iOS 18.1 beta en aan alle voorwaarden voldoet om Apple Intelligence in Nederland werkend te krijgen. Lukt dat niet, dan ben je aangewezen op andere apps en tools, maar ook die werken vaak best goed. Verwacht echter geen wonderen, want vaak is er op de foto nog wel te zien dat ermee geknoeid is.

Dit heb je nodig voor Apple’s Clean Up

Apple heeft de Clean Up-functie toegevoegd aan de Foto’s-app in iOS 18.1, maar om het te proberen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

Je moet beschikken over een iPhone 15 Pro of iPhone 15 Pro Max

Deze moet draaien op iOS 18.1 beta 3 of nieuwer

Je met Apple Intelligence in Nederland (via een VPN) werkend hebben gekregen

Je kunt het ok proberen op een iPad of Mac met Apple Silicon, oftewel een M1-chip of nieuwer. Hierop moet minimaal de derde beta van iPadOS 18.1 of macOS Sequoia 15.1 draaien. Om alles werkend te krijgen moet je zowel de device-taal als de Siri-taal op Amerikaans Engels instellen. Ook moet je overschakelen naar een Amerikaans App Store-account en een VPN inschakelen, waardoor het lijkt alsof je in de VS bent. Dit wordt nader uitgelegd in onderstaand artikel.

Apple Clean Up gebruiken in de Foto’s-app

Voldoe je aan de hierboven genoemde voorwaarden, dan ga je als volgt te werk:

Open de Foto’s-app en kies een geschikte foto met storende elementen. Tik aan de onderkant op het icoon om te bewerken (drie liggende schuifjes). Tik op de knop Clean Up onderin het scherm. Zie je deze niet? Dan moet je nog even goed controleren of je aan alle voorwaarden hebt voldaan. Als je dit voor het eerst probeert, zullen de benodigde bestanden voor Clean Up via wifi worden gedownload. Dit duurt ongeveer een minuut.

De Foto’s-app zal een suggestie doen voor ongewenste objecten. Ben je het hiermee eens, tik ze dan aan met je vinger. Of ga met je vinger over het object heen om het te selecteren. Je kunt het object ook omcirkelen. Het object wordt nu weggehaald. Tik op Done als je klaar bent.

In onderstaand voorbeeld doet de tool een suggestie om de mensen en de fiets weg te halen. We kiezen ervoor om alleen de mensen te verwijderen door erop te tikken:

Op de Mac heb je nog een extra mogelijkheid: daar kun je namelijk een penseeldikte kiezen, waardoor je nauwkeuriger de ongewenste objecten kunt selecteren. Op de iPhone en iPad lukt dit niet. Wel kun je met twee vingers inzoomen om gemakkelijker te kunnen vegen of omcirkelen.

Hoe goed werkt Clean Up?

We zijn na een tijdje testen al wel onder de indruk van Clean Up, maar helemaal perfect is het niet. Zo zul je in bovenstaand voorbeeld nog de schaduw van de mensen handmatig weg moeten halen.

Ook is niet elke scene met regelmatige achtergrond geschikt. Je kunt op onderstaande foto’s duidelijk zien dat er een persoon en enkele storende elementen op het plafond zijn weggehaald:

Bevalt het niet, dan kun je met de knoppen Undo, Reset en Revert altijd terug naar de originele versie van de foto.

Er zijn nog een paar andere beperkingen aan de Clean Up-tool. Zo werkt het niet bij video’s. Met Live Photos lukt het wel, maar het eindresultaat zal worden opgeslagen als een stilstaande foto. De resultaten zijn ook nog wel wisselend. Zo blijft de schaduw vaak achter en is het selecteren van een object niet altijd even nauwkeurig.

Foto’s met Clean Up krijgen een label

Als je een foto hebt bewerkt met de Clean Up-tool, dan zal dit te herkennen zijn aan de tekst ‘Modified with Clean Up’. Mocht het nog niet zijn opgevallen, dan weet je nu in ieder geval zeker dat de foto is aangepast. Anderen zullen dit niet altijd te zien krijgen.

Ongewenste objecten verwijderen met apps van derden

Grote kans dat je nog niet in staat bent om de Clean Up-tool van Apple te proberen. Gelukkig hoef je daar niet wakker van te liggen, want er zijn in de loop van de jaren verschillende foto-apps verschenen waarmee het ook kan. Probeer deze eens:

Pixelmator: zelf gebruikten we al lange tijd de Pixelmator-app op de iPhone om een ongewenst object weg te halen. Selecteer het object met je vinger en het wordt vrijwel onzichtbaar weggepoetst. Soms moet je het proces nog even herhalen, totdat je merkt dat het resultaat er niet beter op wordt.

TouchRetouch: bestaat al sinds 2010 en is gaandeweg steeds beter geworden. Dit is ook een uitkomst als je dieren achter een hek hebt gefotografeerd, want de app kan regelmatige rasters en spijlen herkennen en ze weghalen.

Google Foto’s: een nieuwkomer als het om AI-functies gaat. Met de Magic Eraser haal je ongewenste objecten weg. Lukt ook gewoon als je in de EU woont, zonder dat je instellingen hoeft te wijzigen of een VPN hoeft in te schakelen.