Selfie-apps: de keuze is enorm

Selfies maken kun je natuurlijk doen met de standaard Camera-app op je iPhone, maar het is ook leuk om iets extra’s toe te voegen aan een selfie. Hieronder vind je apps voor simpele zelfportretten, maar ook filterapps waarmee je een kunstwerk van jezelf maakt, of virtuele make-up aanbrengt op je gezicht.

Wel een kleine waarschuwing vooraf: de meeste apps die we bespreken zijn commercieel van insteek. Vaak kun je wel wat gratis opties gebruiken, maar de makers proberen je dan wel te verleiden tot een langlopend abonnement of gebruiken reclametrackers. Lees dus goed de privacyvoorwaarden voordat je de apps gebruikt.



B612

B612 is een app die ontzettend veel mogelijkheden biedt om een selfie te bewerken. De app ziet er strak uit en maakt het makkelijk om een goede selfie te maken. Er zijn een heleboel keuzes wat betreft filters die je er flatteus uit laten zien. Ook kun je gekke ‘stickers’ toevoegen om je selfie schattig, lief of stoer te maken. Verder bevat de app een make-uptool en kun je fotocollages maken. Met AR-filters maak je het zo gek als je zelf wilt.

B612 is vernoemd naar de asteroïde uit het boek ‘De Kleine Prins’ van Antoine de Saint-Exupéry, een klassiek kinderboek dat ook volwassenen aanspreekt. De 43 filters in de app verwijzen naar het moment waarop de kleine prins op één dag naar 43 zonsondergangen keek. Ook zonder deze achtergrondinformatie is de app gewoon leuk om te gebruiken. Je hebt zó een mooie selfie op social media staan.

Facetune

Facetune is misschien wel de bekendste app voor selfies. Dit is een veelgebruikte app om oneffenheden weg te werken en te zorgen dat je er nét iets beter uitziet dan in werkelijkheid. Je kunt natuurlijk niet elk sproetje wegwerken, maar om die ene grote pukkel net iets meer te camoufleren is het een ideale app. FaceTune is makkelijk in gebruik en je hebt dan ook in een handomdraai een foto bewerkt.

Om je gezicht er net iets beter uit te laten zien heb je heel wat mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld je huid gladder maken, rimpels weghalen, je haarkleur veranderen, make-up aanbrengen, tanden witter maken of rode ogen verwijderen. Een deel van de functies is gratis en voor andere moet je betalen. Je kunt de selfie vanuit de app delen op je favoriete social media kanaal. Naast de betaalde versie is er ook een gratis versie met in-app aankopen. Beide worden nog regelmatig bijgewerkt.

Lees meer over FaceTune op iCulture.

Retrica

Retrica bestaat net als de twee bovengenoemde apps al heel lang. De makers claimen 250 miljoen actieve gebruikers wereldwijd te hebben – en dat is knap want zo heel bekend is Retrica niet en om alles eruit te halen zul je een paar euro per maand moeten betalen. Retrica bevat 190+ filters voor je selfies, die je kunt bekijken voordat je de foto neemt. Ook kun je layouts maken. Betalende gebruikers krijgen toegang tot alle nieuwe filters.

BeautyPlus

BeautyPlus helpt je net als FaceTune aan een strakgetrokken gezicht zonder vlekjes. Je kunt ook je ogen helderder maken, je neus smaller, je onderkin wegwerken en meer. De app kan verder de achtergrond onscherp maken en de selfie aantrekkelijker maken. Met AR-filters kun je je gezicht decoreren zodat je er als kat uitziet.

De app wordt gemaakt door dezelfde makers als de Meitu-app, die we eerder een ‘ramp voor je privacy’ noemden. Deze app had een sterk Aziatische insteek, met overdreven filters waarmee je op een manga-personage ging lijken, terwijl BeautyPlus wat zachtere filters heeft die wat meer bij westerse gebruikers in de smaak zullen vallen.

YouCam Perfect

Heb je geen bezwaar tegen een enigszins nep ogend uiterlijk, dan is YouCam Perfect een prima app. Dit is een selfie-app met heel veel schoonheidseffecten. Je verwijdert rimpels, maakt ogen groter, geeft jezelf dikkere lippen en verscherpt de details die eruit moeten springen.

Je kunt ook objecten en ongewenste vriend(inn)en verwijderen of collages maken. De Auto-modus verbetert automatisch je selfie, zodat je er nauwelijks werk aan hebt.

Selfie Star Studio

Selfie Star Studio is gericht op lol hebben en minder op gezichten perfect maken. Er zitten heel veel geanimeerde stickers, randen, overlays en andere items in om je selfie grappiger te maken. Je kunt ook een collage maken waarbij je de foto’s kiest en de app doet de rest.

Geef je zelf bijvoorbeeld een kapsel zoals een trol. Ook kun je het gebruiken om met muziek te lipsyncen, waarbij de trollen om je heen dansen. Verder zit er een handige timer in waarmee je je selfie in elke gewenste stand kunt krijgen. Zo’n timer voor de frontcamera heeft de standaard Camera-app op de iPhone niet. Bijzonder is dat deze app als een van de weinige in de lijst geen in-app aankopen heeft, maar geld verdient met reclames.

Candy Camera

Candy Camera is ook gratis te gebruiken en heeft geen in-app aankopen. Deze app kan een tijdstempel op je foto’s zetten, zodat je achteraf nog weet hoe je eruit zag op een bepaalde dag. Of hoe je eruit had willen zien, want Candy Camera kan je slanker maken, je huid lichter of donkerder maken, lipstick toepassen en meer. Me de make-up stickers kun je mascara, blush en dergelijke proberen, zonder dat je naar de winkel hoeft te gaan.

Er zitten heel veel stickers in waarmee je je selfies kunt decoreren. Ook kun je – zoals bij veel selfie-apps – meerdere foto’s samenvoegen tot een collage.

Picr

De hierboven genoemde apps richten zich vooral op vrouwen en mannen die er veel moeite voor doen om er goed uit te zien. Picr spreekt misschien een wat bredere doelgroep aan, omdat het hier niet erom gaat om je selfies te beautify’en. Deze app herinnert je simpelweg om regelmatig een foto van jezelf te maken.

Deze foto’s verschijnen vervolgens als een raster in de app, zodat je goed het verschil kunt zien. Dit komt bijvoorbeeld van pas als je bezig bent met afvallen of met spierbundels kweken, of wanneer je jezelf graag op verschillende plekken in dezelfde houding wilt fotograferen. Bijvoorbeeld in Apple Stores.

Instagram

Sinds de komst van Instagram Stories is het ook mogelijk om grappige selfies te maken met Instagram. Natuurlijk kon dit voorheen ook al, maar met Instagram Stories kun je direct leuke filters toepassen op de foto. De filters zijn een beetje afgekeken van Snapchat, maar ze blijven wel erg leuk. Wanneer je de selfie hebt gemaakt, kun je hem direct delen met al je vrienden op Instagram.

Snapchat

Snapchat is dé app voor jongeren om makkelijk foto’s met elkaar te delen. De app is ook erg geschikt om leuke selfies te maken. Zeker met de gekke filters die je kunt toepassen. Er zijn een heleboel grappige filters om uit te kiezen en mee te spelen. Het is ook mogelijk om allerlei versiering toe te voegen zoals stickers en emoticons om je selfie nog leuker te maken. Je kunt op je selfie ook allerlei stickers en andere versieringen plakken voordat je ze uitwisselt met vrienden. Natuurlijk zijn al deze filters en lenzen ook overgenomen door Facebook, waar je soortgelijke varianten vindt. Maar Snapchat heeft ze bedacht.

Andere selfie-apps voor iPhone

Er zijn nog veel meer selfie-apps voor de iPhone verkrijgbaar. Hieronder bespreken we een aantal, zoals de apps waarmee je elke dag een zelfportret kunt maken of je selfie bewerkt tot iets moois of geks.

VSCO: Foto en Video Editor (gratis, iPhone/iPad/ TV + IAP , iOS 12.0+) - Een app waarmee je op een hele makkelijke manier je selfies goed kunt bewerken. Check ook ons artikel over VSCO.

+ , iOS 12.0+) - Een app waarmee je op een hele makkelijke manier je selfies goed kunt bewerken. Check ook ons artikel over VSCO. Microsoft Selfie (gratis, iPhone, iOS 8.0+) - Deze app van Microsoft bevat veel filters die je er beter uit laten zien. Dit is dan ook de enige functie van de app, meer bewerkingsmogelijkheden heb zijn er niet. Ook valt erg tegen dat Microsoft nauwelijks nog updates uitbrengt. Daarom alleen een aanrader voor enorme Microsoft-fans.

1 Second Everyday:Videodagboek (gratis, iPhone + IAP , iOS 12.3+) - “Dit project had zo’n enorm positieve impact op mijn leven, dat ik met grote passie deze app heb gemaakt”, schrijft de ontwikkelaar. Elke dag neem je 1 seconde van je leven op. Elke 10 jaar van je leven levert een 1 uur durende film op, als je al die fragmenten achter elkaar zet. Vraagt wel behoorlijk wat discipline om dat elke dag vol te houden. En het is nog maar de vraag of de app over 10 jaar nog bestaat.

PIP Camera Pro. (gratis, iPhone/iPad, iOS 8.0+) - Zie foto hierboven. Een grappige app waarbij je je selfie in een voorwerp kunt plaatsen. Je kunt jezelf bijvoorbeeld op een zandloper of ketting zetten. Vervolgens heb je ook nog de mogelijkheid om deze selfie te bewerken en er iets moois van de maken.

MIKU photo retouching by pros (gratis, iPhone + IAP , iOS 9.3+) - Veel geavanceerde opties om van je rimpels en donkere kringen af te komen. Ook pluishaar en het gebrek aan een duidelijke taille lost deze app op.

Zorg bij het maken van zelfportretten dat je er goed op staat, door de selfieflitser van je iPhone te gebruiken. Ook hebben we een algemene tip over selfies op de iPhone, waarin we de verschillende opties aan je voorstellen.