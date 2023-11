Kan je een Apple Watch koppelen aan een iPad of Mac? In deze tip lopen we de mogelijkheden langs.

De Apple Watch is een van Apple’s populairste accessoires. Het helpt je op allerlei momenten in je dagelijkse leven, van sporten tot slapen. Om een Apple Watch in gebruik te kunnen nemen heb je een iPhone nodig. Of het ook met een iPad of Mac werkt bespreken we in dit artikel. Is het mogelijk om je Apple Watch aan een tweede device te koppelen, bijvoorbeeld een tweede iPhone en misschien zelfs een iPad of Mac? En wat kun je doen als je een Apple Watch wilt gebruiken en alleen een iPad hebt?

Apple Watch koppelen met een iPad: er is één uitzondering

De Apple Watch is geen losstaand accessoire. Je hebt minimaal een iPhone 5s of nieuwer nodig om de Apple Watch in gebruik te kunnen nemen. Heb je een Apple Watch Series 5 of nieuwer of wil je een Cellular model gebruiken, dan heb je minimaal een iPhone 6 of nieuwer nodig.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: je kunt een Apple Watch uitsluiten met een iPhone koppelen. De Apple Watch werkt dus niet samen met de iPad. De Watch-app is niet op de iPad te installeren en is ook niet te vinden in de App Store als je ernaar zoekt. Dit is een teleurstelling voor mensen die alleen een iPad hebben en een Apple Watch willen gebruiken. Er waren ooit geruchten dat Apple plannen had om meerdere apparaten met de Apple Watch te koppelen (waaronder iPads), maar dit is nog niet gerealiseerd.

Uitzondering: Apple Watch met Fitness+ op de iPad

Er is één manier om toch de Apple Watch in combinatie met de iPad te gebruiken, namelijk met Fitness+. Deze betaalde fitnessdienst van Apple biedt je allerlei workouts door ervaren trainers. Terwijl je een workout doet op de iPad worden metingen zoals hartslag en verbrande calorieën (die door je Apple Watch worden gemeten) op het scherm weergegeven. Hiervoor is watchOS 7.2 of nieuwer vereist. Fitness+ is nog niet officieel gestart in Nederland, maar je kunt er wel vanuit Nederland gebruik van maken door een Amerikaans Apple ID aan te maken.

Apple Watch koppelen met Mac

Ook op dit punt kunnen we kort zijn: het is niet mogelijk om je Apple Watch met een Mac te koppelen. De kans dat Apple hier ondersteuning voor biedt is vrij klein. De Apple Watch is immers bedoeld om de hele dag te gebruiken, ook als je binnenshuis en buitenshuis beweegt en dan heb je niet altijd je MacBook bij je. Dit is waarschijnlijk ook de reden waarom Apple nog geen ondersteuning voor de iPad heeft toegevoegd. De Apple Watch-modellen zonder Cellular-functie zijn voor sommige taken nog afhankelijk van een gekoppelde iPhone, bijvoorbeeld voor het stellen van vragen aan Siri. Sinds watchOS 10 is het weliswaar mogelijk om on-device Siri te gebruiken, maar dit geldt voorlopig alleen voor Engels en Chinees. Er zij wel wat taken die de Apple Watch zonder iPhone kan doen, maar je zult voor het activeren en in gebruik nemen altijd nog een iPhone moeten gebruiken.

Bekijk ook Dit kan de Apple Watch zonder iPhone Wat kan de Apple Watch eigenlijk zonder iPhone? In dit artikel lees je welke functies je kunt gebruiken als er geen iPhone in de buurt is. We maken daarbij onderscheid tussen apps die zelfstandig werken op een Apple Watch Cellular en toepassingen die je kunt gebruiken op de gewone Apple Watch-modellen, als de iPhone even niet in de buurt is.

Apple Watch koppelen aan meerdere devices, kan dat?

Zoals gezegd kun je je Apple Watch alleen koppelen met een iPhone. Je kunt aan één iPhone zelfs meerdere Apple Watches koppelen. Maar is het omgekeerde ook mogelijk, dus je Apple Watch met meerdere Apple-devices gebruiken? Dat kan, maar alleen als het iPhones zijn. Ook is het een nogal omslachtige omweg, die we niet aanraden.

Stel dat je bijvoorbeeld twee iPhones hebt: eentje voor privé en een andere voor werk. De enige manier om tussentijds te wisselen gaat zo:

Ontkoppel de Apple Watch van de eerste iPhone. Er wordt nu een backup gemaakt van je Apple Watch-instellingen. Koppel de Apple Watch nu aan je tweede iPhone en zet de backup terug. Als je weer terug wil naar de eerste iPhone, dan koppel je weer los zodat er een backup wordt gemaakt. Koppel met de eerste iPhone en zet de backup terug, enzovoort.

Dit is iets wat je niet dagelijks zult doen, maar als je een- of tweemaal per week van iPhone wisselt kan het wel.

Bekijk ook Zo gebruik je meerdere Apple Watches tegelijk met één iPhone Als je een extra Apple Watch gekocht hebt, kun je deze naast je huidige Apple Watch gebruiken. In deze tip lees je hoe je meerdere Apple Watches instelt en ertussen wisselt.

Apple Watch koppelen zonder iPhone

Wil je een Apple Watch in gebruik nemen, zonder dat je een iPhone hebt, dan is dat maar op één manier mogelijk. Je zult dan gebruik moeten maken van Gezinsconfiguratie, een functie die in Nederland en België nog niet wordt ondersteund door de lokale providers. Gezinsconfiguratie is bedoeld om voor iemand anders binnen het gezin een Apple Watch te activeren.