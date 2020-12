Apple heeft een gedetailleerde gids gemaakt wat je moet doen als je persoonlijke veiligheid of privacy in gevaar is. Het gaat om stapsgewijze instructies voor als je bang bent dat bepaalde informatie op straat ligt.

Mensen weten vaak wel dat ze niet al hun data moeten delen met partijen als Facebook. Maar ongemerkt deel je misschien ook allerlei data met mensen die je kent – en die daar niet altijd even zorgvuldig mee omgaan. Begeef je je in kringen die je niet kunt vertrouwen, dan is het belangrijk om voorzichtig te zijn met de data die je deelt. Apple heeft daarom een document gemaakt, waarin wordt uitgelegd hoe je je iPhone een ‘lockdown’ kunt geven als je het niet vertrouwt en je persoonlijke veiligheid mogelijk in gevaar is, bijvoorbeeld als je in een gewelddadige relatie zit of te maken hebt met stalkers. Als je in een gelukkige relatie zit, zijn partners vaak geneigd om ook hun accountinfo en abonnementen te delen, maar na een breuk of ruzie zit je opeens met een privacyprobleem. Diensten moeten daarom de mogelijkheid bieden om mensen ook weer uit je leven te verbannen.



Dit kun je doen voor je persoonlijke veiligheid

Het document beschrijft enkele voor de hand liggende stappen, zoals het updaten van je iPhone naar de nieuwste iOS-versie, zodat de beveiligingsfuncties up to date zijn. Maar ook het beschermen van je Apple ID en het controleren welke data je nu eigenlijk deelt, kan nodig zijn om jezelf veilig te voelen. Misschien heb je anderen toegang gegeven tot jouw actuele locatie via Zoek mijn vrienden of heb je mensen uitgenodigd voor een gezamenlijke agenda of map. Als je je niet meer veilig voelt en vermoedt dat een persoon kwade bedoelingen heeft, kun je die uitnodigingen beter intrekken.

Dat geldt ook als je vermoedt dat iemand jouw informatie raadpleegt, zonder jouw medeweten. De webpagina legt uit hoe je je risico’s kunt inschatten en hoe je precies kunt instellen wat privé blijft. Je zou bijvoorbeeld apps van derden kunnen weggooien, als je bang bent dat ze je privacy in gevaar brengen. Hetzelfde geldt voor configuratieprofielen, die bijvoorbeeld gebruikt worden door spionage-apps. Deze kunnen op een onoplettend moment zijn geïnstalleerd, terwijl iemand de indruk wekte je vakantiefoto’s te willen bekijken. Apple heeft ook een checklist gemaakt om te kijken of iemand misschien toegang tot jouw accounts en toestellen heeft, zonder dat je het door hebt.

Bekijk ook Stiekem iemand volgen wordt lastiger in iOS 13 In iOS 13 wordt het lastiger om iemand te volgen. Je ontvangt een waarschuwing als iemand een vertrek- of aankomstmelding voor jouw locatie heeft ingesteld. En je krijgt ook een seintje als iemand zijn locatie niet meer deelt.

Helaas is het document alleen in het Engels beschikbaar, maar misschien maakt Apple nog een Nederlandse vertaling.

Daarnaast heeft Apple nog drie losse checklists gemaakt om te kijken of iemand in je toestel of accounts is geweest, om niet langer data met iemand te delen en om je locatie niet meer zichtbaar te maken voor anderen. Uiteraard kun je ook bij individuele diensten zien of iemand in jouw account is geweest, zoals bij Twitter. Je kunt dit vaak voorkomen door tweestapsverificatie in te stellen.