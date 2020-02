Soms is het nodig om formulieren te ondertekenen met je handtekening. Uitprinten en weer inscannen is omslachtig en helemaal niet nodig, want je kunt formulieren in PDF-formaat moeiteloos ondertekenen op de iPhone, iPad en Mac. In deze tip lees je hoe je bestanden digitaal kunt ondertekenen.

Handtekening zetten in PDF-documenten

Meestal zul je formulieren toegestuurd krijgen via e-mail. Je kunt ze dan meteen openen, ondertekenen en terugsturen, als je het met de inhoud eens bent. Maar het kan ook zijn dat je een formulier van een website moet downloaden, ondertekenen en vervolgens opsturen. Op de iPhone en iPad is dat prima te doen, zelfs op de wat kleinere schermen.

PDF-bestanden ondertekenen vanuit e-mail

Het ondertekenen van een PDF-bestand op je iPhone of iPad is een fluitje van een cent. Je hoeft alleen maar onderstaande stappen te volgen om dit voor elkaar te krijgen:

Open de Mail-app en open het te ondertekenen PDF-bestand. Tik rechtsonder op de gereedschapskist. Rechtsonder vind je nu een handtekening-icoontje. Tik hierop. Je kiest nu uit bestaande handtekeningen of maakt een nieuwe aan. Teken deze op het scherm.

Plaats de handtekening vervolgens op de juiste plaats in het bestand. Met de kleurtjes kun je je handtekening bovendien in een andere kleur meesturen. Tik op Gereed en het ondertekende bestand is automatisch in een nieuwe mail geplaatst, als antwoord op de oorspronkelijke mail.

Je handtekening wordt niet alleen in het PDF-bestand geplaatst, maar wordt ook nog eens opgeslagen voor toekomstig gebruik. Bovendien wordt het gesynchroniseerd met al je apparaten, zoals je Mac.

PDF-documenten ondertekenen op iPhone en iPad

Soms krijg je een formulier niet via e-mail toegestuurd, maar moet je het downloaden van een website. Ook in dat geval kun je gemakkelijk ondertekenen, zelfs als het om een afbeelding gaat. Hiervoor gebruik je de markeertools die standaard in iOS aanwezig zijn. Ze zijn te herkennen aan het blauwe potloodje, rechts op de afbeelding:

Gaat het om een PDF-formulier van een website, download het dan en sla het op in de Bestanden-app op je iPhone of iPad. Is het een foto of andere afbeelding van een formulier, dan kun je deze opslaan in de camerarol. Vervolgens gebruik je de markeringen om een handtekening te plaatsen.

Bekijk ook Markeringen gebruiken in de Foto's-app: tekenen en tekst toevoegen op foto's Met Markeringen (Markup) in de Foto's-app kun je eenvoudig tekenen op je foto's. Je kunt ook onderdelen uitvergroten of getypte tekst toevoegen, rechtstreeks vanaf je iPhone, iPad en iPod touch. In dit artikel lees je hoe dit werkt.

PDF-bestanden ondertekenen op de Mac

Krijg je een PDF-bestand opgestuurd, dan kun je deze niet alleen op je iPhone of iPad ondertekenen. Ook op de Mac is het doodeenvoudig om dit te doen:

Open de te ondertekenen bijlage in Voorvertoning (het standaard PDF-programma op de Mac). Klik in de menubalk op Extra’s, gevolgd door Annoteer en Handtekening. Selecteer een bestaande handtekening of maak een nieuwe aan (zie hieronder). Plaats de handtekening op de juiste plek in het bestand en sla hem op.

Heb je op de Mac nog geen handtekening, dan kun je deze op twee manieren maken:

Ga naar Extra’s > Annoteer > Handtekening > Beheer handtekeningen. Klik nu op Maak handtekening aan. Je kunt nu kiezen voor twee methodes: de camera of de trackpad. Als je werkt op een iMac zonder trackpad, dan kun je alleen kiezen voor de camera. Camera: Schrijf je handtekening op een wit papiertje en hou deze voor de camera. Trackpad: Klik op Klik hier om te beginnen en zet met je vinger op het trackpad je handtekening. Druk een toets op het toetsenbord in om je handtekening op te slaan.

Vervolgens plaats je de nieuwe handtekening via bovenstaande stappen in het bestand. Alle handtekeningen worden tussen de verschillende apparaten gesynchroniseerd, waardoor je ze altijd bij je hebt.

