Zo werkt Instagram Live Rooms: streamen met 4 vrienden tegelijk

Het succes van Clubhouse is ook Facebook niet ontgaan. Het bedrijf heeft meerdere antwoorden in de koker, waaronder een Live Rooms-functie in Instagram, die nu wereldwijd wordt uitgerold.

Alles over Instagram Live Rooms

Met Live Rooms kun je live streamen met maximaal vier personen uit je sociale netwerk. Voorheen kon dat ook al, maar slechts met één andere persoon. Het is Instagram’s antwoord op Clubhouse en is voornamelijk gericht op influencers en fulltime Instagrammers, die meer geld willen verdienen. Met een Live Room kunnen ze de nauwere banden aanknopen met hun volgers en meer business generen. Voor Instagram levert het ook geld op, want je kunt badges kopen voor de hosts en er zijn interactieve functies mogelijk, zoals shoppen en live geld inzamelen voor het goede doel.

Deze functie wordt gaandeweg uitgerold. Zie je de optie niet? Dan zul je nog even geduld moeten hebben.



Live Room starten: zo werkt het

Het starten van een Live Room werkt als volgt:

Zorg dat je minimaal versie 177.0 van de Instagram-app geïnstalleerd hebt. Veeg op het beginscherm naar rechts, zodat je de camerafuncties in beeld krijgt. Tik onderin het scherm op Live om de live camera-optie te starten. Geef je stream een titel. Tik nu op het Rooms-icoon (deze optie is alleen te zien als de functie bij jou al is uitgerold). Je ziet nu welke mensen hebben aangeboden om live met jou te gaan. Je kunt ook zoeken naar gasten die je wilt toevoegen. Je kunt maximaal 3 gasten uitnodigen. Start de Live Room!

Je kunt de drie gasten allemaal tegelijk toevoegen, of één voor één. Zo zou je kunnen beginnen met twee gasten en voeg je er later een extra gast als verrassing aan toe. Instagram ziet het als een mogelijkheid om je bereik te vergroten. De volgers van de gasten krijgen namelijk ook een notificatie. Het heeft dus zin om zoveel mogelijk bekende mensen met veel volgers uit te nodigen, want daardoor krijg jij ook meer volgers – en meer inkomsten als je iets commercieels aan te prijzen hebt.

Opties voor Live Rooms

In een later stadium komen er nog meer interactieve tools bij, onder andere om het modereren van reacties gemakkelijker te maken. Ook is Instagram bezig met meer audiofuncties, omdat dit bij Clubhouse al een groot succes is. Andere sociale netwerken zijn hier ook mee bezig, zoals de Spaces-functie van Twitter. Je kunt daarmee live gaan in een kamer met vrienden, waarbij alleen audio te horen is.

Live Rooms zijn openbaar. Jouw volgers en de volgers van de gasten kunnen live meekijken naar de stream. Ook kunnen kijkers zich als gast aanmelden, maar alleen als jij ze toelaat en als het maximum van 3 gasten nog niet is gevuld.

Live Rooms kan zinvol zijn voor rap battles, groepsinterviews, gesprekken en talkshows, maar ook voor een dagelijkse bijpraatsessie met vrienden, waarbij iedereen kan meekijken. Vooral bij bekende mensen kan dit interessant zijn, omdat je een kijkje in de woonkamer krijgt en de sfeer vaak iets informeler is dan bij een standaard tv-interview. Om misbruik en ongewenste toestanden te voorkomen heeft Instagram een aantal beveiligingen ingebouwd. Zo kunnen mensen die geblokt zijn door een van de actieve deelnemers niet worden toegevoegd aan een Live Room. Reacties kunnen worden gerapporteerd en geblokkeerd en er zijn commentaarfilters voor Live Rooms.

Meer Instagram Live-functies

Live Rooms is een uitbreiding op de al bestaande functie Live Stories van Instagram waarmee je kunt livestreamen.