De HomePod mini is met een prijs van €99 één van de goedkoopste nieuwe Apple-producten in jaren. Uit een teardown van de HomePod mini blijkt dat het repareren ervan nagenoeg onmogelijk is. Ook de kabel kan je niet zelf vervangen.

Hoewel de HomePod mini officieel niet in Nederland verkrijgbaar is, zijn er wel manieren om vanuit Nederland de HomePod mini te bestellen, bijvoorbeeld via Gravis. Hoewel de levertijd daar flink op kan lopen en de bezorgkosten wat hoger zijn, kan het het overwegen waard zijn als je snel een HomePod mini wil hebben. Maar wat moet je dan doen als hij kapot gaat? Zelf repareren zit er niet in, zo blijkt uit een teardown van de HomePod mini. De teardown is uitgevoerd door een gebruiker van het MacRumors-forum en nog niet zoals gebruikelijk door de experts van iFixit.



HomePod mini teardown: reparatie onmogelijk

Om de HomePod mini uit elkaar te halen, heb je een aantal gespecialiseerde schroevendraaiers nodig en moet je onder het gaas komen om dit los te kunnen trekken. De teardown is niet zo uitgebreid zoals je van iFixit gewend bent, maar laat wel zien dat repareren knap lastig is. Heel veel onderdelen zitten vast gesoldeerd aan het moederbord en het schermpje bovenaan is gemakkelijk te breken als je onzorgvuldig te werk gaat.

Wat goed is om te weten, is dat de kabel niet vervangbaar is. Bij de originele HomePod is dat officieel ook niet mogelijk, maar met genoeg kracht kan je hem zonder schade aan te richten loshalen van de HomePod zelf. Bij de HomePod mini kan dat niet, omdat deze vast zit verwerkt in de behuizing. Het voordeel van de HomePod mini is wel dat het uiteinde een losse usb-c aansluiting heeft, waar je zelf de meegeleverde stekker op moet aansluiten. Mocht de kabel te kort zijn, dan kan je hier dus ook een verlengstukje aan hangen.

Mocht iFixit nog met een teardown komen met nieuwe interessante details, dan werken we dit artikel later bij.

Deze snelle teardown geeft een korte impressie van de binnenkant van de HomePod mini. Gezien het repareren lastig is, is het ook niet gek dat de reparatiekosten (€90,60) bijna net zo hoog zijn als een hele nieuwe (€99,-). Als er iets stuk gaat, is de kans ook groot dat Apple de HomePod mini simpelweg omruilt. Overigens moet je voor een HomePod reparatie wel in een Apple Store zijn waar de HomePod verkocht wordt, bijvoorbeeld in Duitsland of Frankrijk.