Zo beoordeelt Apple HomePod reparaties

Apple heeft medewerkers instructies gegeven over het stellen van diagnoses als een HomePod kapot is. Tijdens de eerste inspectie moeten de medewerkers kijken of er niet met de HomePod zelf of met de kabel is geknoeid. Bij de eerste generatie HomePod was de kabel te verwijderen, maar er moest wel behoorlijk hard aan worden getrokken. Bij de HomePod mini is de kabel helemaal niet te verwijderen.

Als er schade is ontstaan door hardhandig lostrekken van de stroomkabel, dan zal Apple de reparatie uiteraard afwijzen. Medewerkers moeten ook controleren of de speaker zelf nog goed werkt en of er waterschade is.