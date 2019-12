Bij de camera van de iPhone en iPad kun je scherpstellen door op het scherm te tappen bij het maken van een foto. Maar je kunt ook autofocus gebruiken om de helderheid te wijzigen.

Autofocus op de iPhone en iPad

Bij het maken van een foto verschijnt er een geel vierkantje, om aan te geven waar je op scherpstelt. Tik op een ander object op het scherm om op iets anders scherp te stellen.

De camera van de iPhone is voorzien van autofocus, zodat je in de meeste gevallen niets hoeft te doen. Op de foto hieronder stelt de camera zich automatisch scherp op de meubels (voorgrond), maar als je de muur aantikt, zal daarop worden scherpgesteld.

Helderheid aanpassen van foto’s

Je kunt deze focus-functie ook op een andere manier gebruiken, namelijk om de helderheid te wijzigen. Als je op de foto op de schaduw onder de tafel tikt, zal dit worden opgelicht. Tik je op de witte muur, dan zal de foto iets donkerder worden.

Het object waarop je tikt zal als ‘normale’ helderheid worden opgevat. Het is dus even zoeken naar de juiste balans tussen licht en donker. Het maken van een HDR-foto (te activeren via de knop ‘HDR uit’ in beeld helpt om lichte en donkere gedeeltes in de foto beter op elkaar af te stemmen.

Bekijk ook HDR-foto's maken met iPhone en iPad Met de iPhone kun je HDR-foto's maken, waarbij lichte en donkere gedeelten van de foto goed tot hun recht komen. De nieuwste ontwikkeling is Smart HDR en in deze tip leggen we alles erover uit.

Op deze manier kun je spelen met de helderheid van foto’s: door scherp te stellen op een donkerder gedeelte van de foto, zonder dat je belangrijkste object onscherp wordt, zul je zien dat er veel meer detail op de foto zichtbaar is.

Helderheid nog verder aanpassen

Er is nog meer mogelijk om de helderheid aan te passen. Het zonnetje (zie blauwe pijl) bevindt zich op een verticale lijn. Zodra het zonnetje in beeld is veeg je omlaag over het scherm om de foto donkerder te maken. Of beweeg je vinger omhoog voor een lichtere foto. Zo kun je spelen met licht en donker.

Helderheid achteraf aanpassen

Uiteraard kun je ook na het maken van de foto nog de helderheid aanpassen. Daarvoor open je de foto vanuit de Foto’s-app en tik je rechtsboven op Wijzig.

Tik op het toverstafje om de foto automatisch te optimaliseren. Je kunt ook op de andere bewerkingsopties tikken om de belichting of helderheid van de foto verder aan te passen:

Met het balkje kun je de foto lichter of donkerder maken. Als je wilt kun je nog gedetailleerder naar de belichtingsinstellingen kijken.