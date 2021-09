Sneller websitenamen invoeren in Safari op iPhone en iPad

Het invoeren van namen van websites op iPhone en iPad kan sneller: je kunt snel wisselen tussen de domeinextensies zoals .com, .nl, .be en .org.

Browsen via Safari op de iPhone en iPad gaat weer een stukje sneller met deze tip over websitenamen invoeren. Door slim gebruik te maken van het toetsenbord, kun je sneller naar websites surfen.

Sneller websitenamen invoeren in Safari via sneltoets

Je favoriete websites openen in Safari gaat het snelst als je ze instelt als favoriet. Je hoeft dan helemaal geen websiteadres in te vullen, maar alleen de website aan te tikken in de lijst van favorieten. Soms moet je echter handmatig een adres invullen en met deze tip gaat dat een stuk sneller. Dat kan op twee manieren.

Eindigt de websitenaam op .nl, .be, .org of een andere veelgebruikte domeinextensie, tik dan de naam van de website in en houd je vinger even ingedrukt op de ‘.’ (punt). Er verschijnen dan domeinextensies. Heb je Nederlands als taal ingesteld, dan staat ook .nl ertussen. Een Franse gebruiker ziet .fr in het rijtje staan. Sleep je vinger naar links om de juiste extensie te kiezen en laat dan los.

Je kunt ook slim gebruikmaken van de suggesties die Safari zelf geeft. Zodra je de naam van de website intikt, krijg je allerlei suggesties van Siri of op basis van je eerdere bezochte websites. Zorg ervoor dat de Safari-suggesties ingeschakeld staan via Instellingen > Safari > Safari-suggesties.

Goed om te weten: als je zelf al (uit gewoonte) een punt hebt ingetikt, hoef je deze niet eerst weg te halen voordat je een sneltoets gebruikt. Je iPhone herkent een reeds ingevoerde punt en zal zorgen dat er niet twee punten komen te staan. Ideaal voor de overgangsfase wanneer je nog aan de functie moet wennen.

Wil je nog meer handige tips voor Safari op de iPhone en iPad? In onderstaande gids hebben we enkele tips voor Safari voor je op een rij gezet. Bekijk ook onze tip over hoe je snel punten en hoofdletters kunt typen op je iPhone.

