Wil je foto's, documenten en andere bestanden per mail versturen, dan zijn er meerdere manieren om dat te doen op de iPhone en iPad. Deze tip legt twee manieren uit: via het deelmenu en tijdens het schrijven van het e-mailbericht zelf.

E-mailbijlagen versturen via de Mail-app

Je kunt op meerdere manieren foto’s en andere bestanden mailen op de iPhone en iPad. Het ligt er maar net aan waar de bestanden staan. Bijvoorbeeld in de Foto’s-app op je iPhone, in de Bestanden-app, op iCloud of op Dropbox.

Foto’s versturen via Mail

Om een foto te versturen die op je toestel staat ga je als volgt te werk:

Ga naar de Camerarol in de Foto’s-app. Selecteer de foto(‘s) die je wilt delen. Open het deelmenu en kies E-mail. Er wordt nu een nieuw mailtje gemaakt met daarin de foto(‘s). Druk op de verzendknop. Er verschijnt nu een pop-up waarin je het formaat van de foto’s kunt kiezen.

Het wordt lastiger als je al een lopende e-mailconversatie hebt, waar je pas op een later moment de foto aan wilt toevoegen. In dat geval kijk je verderop bij het onderdeel bijlage toevoegen.

Documenten delen via e-mail

Voor documenten en andere bestanden zijn er twee manieren om te versturen:

Vanuit de betreffende app. Ben je bezig met een document in Pages, dan kun je vanuit de Pages-app het document delen en vervolgens kiezen voor E-mail.

Vanuit een opslagdienst of -app. Je kunt in de Bestanden- of Dropbox-app het gewenste bestand selecteren en vervolgens delen via E-mail.

Hieronder zie je hoe dit werkt vanuit de Pages-app maar vanuit elke andere app werkt het op dezelfde manier.

Bijlage later toevoegen aan mail

Tijdens het schrijven van een e-mailbericht kom je erachter dat er nog een bijlage in moet. Dat is geen probleem, want je het ook nog een foto of document toevoegen als je al bijna klaar bent met het e-mailbericht.

Ook hier zijn er weer twee manieren:

Via de zwarte pop-up die in beeld verschijnt.

Via de grijze balk die boven het toetsenbord verschijnt.

Je krijgt deze items te zien door zacht op het scherm te drukken. Druk echter niet te hard. De zwarte pop-up bevat meerdere opties waar je doorheen kunt bladeren met de pijltjes. Kies Voeg document toe om een document als bijlage toe te voegen. Je kunt ook een foto, video, scan of tekening toevoegen.

Je kunt ook gebruik maken van de grijze balk met icoontjes. De betekenis van de icoontjes is gelijk aan hierboven genoemd: foto of video, document, scan of tekening.

Grote bijlagen versturen

Grote bijlagen kunnen zorgen dat je mailbox vol raakt en kosten veel bandbreedte om te versturen. Wil je een groot bestand versturen, kijk dan eens naar de mogelijkheden van Mail Drop. Daarmee

Een andere optie is om gebruik te maken van speciale apps en diensten voor het versturen van grote bestanden. Denk daarbij aan WeTransfer en SendAnywhere. Je leest er in onderstaande tip meer over.

