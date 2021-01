Betekenis en vertaling van woorden opzoeken in iOS

In iOS kun je eenvoudig woorden opzoeken in een woordenboek of in online bronnen zoals Wikipedia. In deze tip leggen we uit hoe het werkt en hoe je zelf woordenboeken toevoegt.

In iOS vind je een ingebouwde zoekfunctie voor geselecteerde woorden. Op je iPhone of iPad kun je daarmee heel eenvoudig woorden opzoeken in een woordenboek, op Wikipedia of een andere zoekmachine. Ook is het mogelijk om extra woordenboeken in verschillende talen te gebruiken.

Hoe kan ik de betekenis van woorden opzoeken op je iPhone of iPad?

In de basis is de ingebouwde zoekfunctie erg eenvoudig. Je selecteert een woord door je vinger ingedrukt te houden op het scherm en vervolgens tik je op Zoek op. Dat kan bijvoorbeeld in Safari, maar in principe werkt het overal waar tekstselectie mogelijk is.

Vervolgens opent zich een overlay waarin je in de vorm van kaarten de verschillende resultaten ziet. Afhankelijk van het woord krijg je verschillende resultaten. Als je een appnaam selecteert, krijg je automatisch een suggestie van de App Store te zien. Andere mogelijkheden zijn Wikipedia-resultaten of websitesuggesties. Bij films krijg je een IMDB-koppeling en trailers te zien.

Hoe kan ik woordenboeken instellen op de iPhone en iPad?

Voor de woordenboekfunctie kun je gebruikmaken van verschillende woordenboeken. Die kan je zelf selecteren. Volg deze stappen om het in te stellen:

Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen. Tik vervolgens op Algemeen. Tik daarna op Woordenboek (stukje naar beneden scrollen). Selecteer het woordenboek dat je toe wil voegen of verwijderen.

Hier vind je een lijstje met verschillende woordenboeken die je kunt gebruiken, zoals het Apple Woordenboek met typische Apple-woorden zoals iPhone, iPad en Mac. Ook kun je verschillende vertalingen selecteren, zoals Duits, Frans en Italiaans. Helaas wel alleen van de desbetreffende taal naar het Engels, dus niet van het Frans naar het Nederlands.