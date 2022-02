Gratis boeken in de Book Store

In de Book Store van Apple vind je allerlei boeken die je op de iPhone en iPad kunt lezen. De meeste zijn betaald, maar er zitten ook genoeg gratis boeken bij. Verwacht niet de nieuwste bestsellers! Vaak zijn het boeken die als lokkertje dienen voor een boekenserie of zijn ze geschreven door auteurs die nog niet zo bekend zijn. Probeer deze eens!

Meer gratis boeken zoeken? Vul in de Boeken-app van Apple het zoekbegrip ‘Gratis’ of ‘Free’ in. Een andere tip is om gebruik te maken van de Vakantiebieb tijdens de zomermaanden. Verder kun je zelf boeken in PDF- of ePub-formaat importeren in de Boeken-app om vervolgens te lezen.

Apple gebruikershandleidingen

Altijd hoog in de ranglijsten van meest gedownloade boeken: de handleidingen van Apple. Dit zijn digitale boeken waar je doorheen kunt bladeren zoals een normaal boek. Je kunt kiezen uit verschillende uitgaves:

Kinderboeken

Wil je iets voorlezen aan kinderen? Kijk dan eens naar deze boeken:

Spannende boeken

Dit zijn veelal vertaalde boeken uit een serie, waarbij het de bedoeling is dat je gegrepen wordt en ook de andere betaalde boeken koopt.

Feel good

Boeken om bij weg te dromen:

Spiritueel

Ben je op zoek naar wat verdieping, dan kun je uiteraard ook diverse bijbels en religieuze boeken gratis lezen:

Non-fictie boeken

Met deze boeken steek je iets op!

Engelstalige boeken

Er zijn ook diverse Engelstalige boeken die je gratis kunt lezen:

Een andere tip om gratis boeken te lezen is om te wachten tot de Vakantiebieb weer open is. Je kunt dan gedurende de zomermaanden gratis Nederlandstalige boeken lezen.