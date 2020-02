Zo kun je wijnflessen en wijnkaarten scannen met je iPhone

Met de iPhone kun je wijnflessen en wijnkaarten analyseren en in deze tip leggen we uit hoe dat werkt met de app Vivino. Zo heb je altijd de beste wijn voor een leuk bedrag.

Wijn kiezen met je iPhone en Vivino

De iPhone komt op allerlei manieren van pas: voor het regelen van een date en het opzoeken van leuke restaurantjes bijvoorbeeld. Maar met de iPhone heb je ook een wijnexpert op zak, want je kunt met allerlei apps wijnetiketten scannen en de wijnkaart laten beoordelen, zodat je altijd de beste prijs/kwaliteitverhouding hebt. In deze tip leggen we uit hoe je met de app Vivino wijnflessen en wijnkaarten kunt scannen, zodat je altijd de beste keuze maakt.

Wijnflessen scannen met Vivino

Met Vivino kun je heel gemakkelijk kijken hoe goed een wijn is. Maak een foto van het etiket en je krijgt meteen een cijfer tussen 0 en 5 te zien. Hoe hoger het cijfer, hoe beter. Je kunt ook meteen zien wat andere mensen over de wijn gezegd hebben, hoeveel de wijn in de supermarkt kost en hoe de wijn scoort op de wereldranglijst en binnen de eigen regio.

Het werkt als volgt:

Installeer Vivino uit de App Store en maak een account aan. Tik op het camera-icoon onderin de app. Maak een goed zichtbare foto van het etiket. Is de foto gelukt dan tik je op Use om de foto te gebruiken. Heeft Vivino de wijn gevonden, dan krijg je een informatiescherm met meer details te zien. Soms staat er ook nog wat meer uitleg bij, een gemiddelde prijs, gemiddelde waardering en andere handige info.

Lukt het scannen niet goed? Kijk dan even hoe andere mensen de wijnetiketten gefotografeerd hebben. Soms komt het voor dat een wijn niet in de app aanwezig is, maar met miljoenen wijnen van elk denkbaar wijnjaar is de kans groot dat je raak zit. Je kunt met Vivino ook je eigen wijncollectie beheren, zelf beoordelingen geven en nog veel meer.

Wijnkaart scannen met de iPhone

Een nog veel leukere functie is de mogelijkheid om wijnkaarten te scannen, ongeacht of je in een eetcafé of in een duurder restaurant zit. Daarvoor bevat Vivino een speciale functie om wijnkaarten te analyseren. Je krijgt meteen te zien welke wijnen op de kaart kwalitatief het beste zijn.

Stel je zit in een relatief duur restaurant. Je wilt indruk maken op je gasten en bestudeert de wijnkaart. Maar waar ga je op af? Een zo hoog mogelijke prijs? Een zo goed mogelijke kwaliteit? Dat laatste natuurlijk, alleen gaat dat lastig als je de fysieke fles niet bij de hand hebt om het etiket te fotograferen. Het ziet er bovendien wat gek uit tegenover je gasten, als je meerdere wijnflessen laat aanrukken om foto’s te maken.

Vivino is dan je expert op afstand: je maakt een foto van de wijnkaart, laat deze analyseren door de computer en krijgt bij elke wijn het cijfer te zien. Je ziet dan al snel welke wijn je moet hebben.

Wat Vivino in één klap onthult, is welke wijnen helemaal niet zo excellent zijn als je zou verwachten. Soms kun je beter een van de duurdere wijnen op de kaart uitzoeken. Dan ben je meer geld kwijt, maar heb je in ieder geval een wijn waarmee je indruk maakt.

Vivino werkt helaas niet met augmented reality. Je krijgt dus niet de beoordeling van de wijnkaart meteen te zien als je de camera erop richt. Het gebeurt iets ‘primitiever’ door eerst een foto te maken en deze door een server op afstand te analyseren. Je weet binnen een paar seconden al of een wijn goed genoeg is, sneller dan dat jij boter op een stukje brood hebt kunnen smeren.

Lees ook over de beste wijnapps voor iPhone en iPad!