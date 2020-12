Op de Apple TV tonen sommige apps een schermvullende weergave als ze bovenaan het beginscherm geplaatst zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Muziek- en TV-app. Bij de Muziek-app krijg je als Apple Music-abonnee aanbevelingen voor videoafspeellijsten en bij de TV-app zie je wat er zoal nieuw is in Apple TV+ en in de iTunes Store. Met een veeg omhoog speel je de trailers van aanbevolen content af. Via de instellingen is het mogelijk om voor de TV-app te bepalen wat er in de Top Shelf getoond wordt. Zo kun je kiezen tussen je eigen kijklijst of aanbevolen content.



Top Shelf op Apple TV voor de TV-app: zo zie je je eigen films en series

Vind je deze suggesties voor aanbevolen content voor de TV-app maar vervelend? Dan pas je dit zelf eenvoudig aan. In plaats van de trailers van films en series, zie je dan je eigen gehuurde en gekochte films en series waar je in de TV-app naar aan het kijken bent.

Het aanpassen van de Top Shelf voor de TV-app werkt als volgt:

Open op de Apple TV de Instellingen-app. Ga naar Apps > TV. Kies bij Uitgelicht voor Volgende.

Volgende is de naam voor de wachtrij met je eigen films en series. Na het doorlopen van de stappen zie je dat in de Top Shelf je eigen wachtrij weergegeven wordt zodra je de TV-app geselecteerd hebt. Door dan omhoog te vegen, spring je meteen naar de juiste aflevering van je favoriete serie of start je de film in je kijklijst. Hieronder zie je hoe dit er dan uit ziet als je kiest voor Volgende.

Tip: Als je Disney+ koppelt aan de TV-app, kun je ook de kijklijst van de TV-app vullen met content van Disney+. Je ziet hier dan ook de films en series waar je op Disney+ aan het kijken bent, zodat je deze rechtstreeks vanaf je beginscherm kan afspelen.

Wil je liever inspiratie op doen voor nieuwe content en kijk je graag trailers? Zet de instelling via de stappen hieronder dan op Aanbevolen. De Top Shelf ziet er dan uit zoals in de screenshot hieronder.

Voor meer informatie over de TV-app, check je onze algemene uitleg. Je leest daar wat je allemaal met de TV-app kan doen.