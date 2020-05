Hoofdletters of kleine letters

Vroeger stonden er alleen hoofdletters op het toetsenbord van de iPhone. Sinds iOS 9 is Apple daarmee gestopt, omdat het duidelijker is om standaard kleine letters te tonen als je een tekst aan het tikken bent. Zo kun je beter zien of je hoofdletters of grote letters aan het typen bent. Hieronder zie je het verschil.

Het is dus niet zo dat je constant hoofdletters aan het typen bent, wat door sommige mensen als geschreeuw kan worden ervaren. Het is simpelweg zo, dat je op het toetsenbord niet meer het onderscheid ziet tussen hoofdletters en kleine letters. Wil je terug naar de situatie van vroeger, waarbij je altijd hoofdletters zien? Dat kan!



Hoofdletters op het iOS-toetsenbord

Je kunt hoofdletters als volgt continu instellen op het toetsenbord:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Ga naar Toegankelijkheid > Toetsenbord. Zet de schakelaar naast Toon kleine letters uit.

Let wel op: deze schakelaar heeft niet alleen effect op het iOS-toetsenbord, maar ook op onofficiële toetsenborden zoals Swype en SwiftKey. Deze alternatieve toetsenborden moeten het wel ondersteunen.

