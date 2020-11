Of je nu links- of rechtshandig bent, je kunt een Apple Watch aan iedere pols dragen. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is wat instellingen aanpassen. In deze tip lees je precies welke dit zijn.

Zodra je een Apple Watch uit de doos haalt, zul je merken dat het niet uitmaakt om welke pols je het horloge wilt dragen. Maak je als linkshandige daarom niet al te druk, want na het volgen van deze stappen kun je de Apple Watch probleemloos op je rechterpols dragen.

Bij de Apple Watch kun je zelf kiezen hoe je het horloge wilt dragen: rechts- of linkshandig en met de Digitale Kroon links of rechts. Bij het instellen van de Apple Watch kom je dan ook voor twee keuzes te staan. Allereerst kun je instellen of je de Watch aan je linker- of rechterpols draagt en daarna kun je nog aangeven aan welke kant je de Digitale Kroon (of Digital Crown) het liefst hebt zitten.

Voor het gebruik van de Apple Watch maakt het niet uit. De instelling kun je op een later moment altijd nog weer wijzigen via de iPhone of de Apple Watch zelf. Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je dit doet.

Apple Watch draagpositie kiezen met iPhone

Zo kun je wisselen tussen linkerpols en rechterpols:

Open de Watch-app op je iPhone. Ga naar het tabblad Algemeen om de instellingen te wijzigen. Blader naar Draagpositie en tik deze optie aan. Hier kiezen uit linkerpols of rechterpols en aan welke kant je de Digitale Kroon wilt gebruiken (links of rechts van de Watch).

Apple Watch draagpositie wijzigen met Apple Watch

Je kunt de instellingen ook aanpassen op de Apple Watch:

Open de Instellingen-app op je Apple Watch (het grijze tandwieltje). Scroll met de Digitale Kroon naar beneden naar de Algemeen-menuoptie. Hier kun je draagpositie en de positie van de Digitale Kroon naar eigen voorkeur instellen.

Linkshandige horlogebandjes voor Apple Watch?

Ook handig: je hoeft geen speciale horlogebandjes te kopen als je je Apple Watch linkshandig wilt dragen. Je kunt de horlogebandjes ontkoppelen en precies andersom bevestigen, zodat je het bandje op een natuurlijke manier kunt sluiten als linkshandige gebruiker.

Wist je trouwens dat fabrikanten van luxe horloges zelden speciale uitvoeringen voor linkshandige gebruikers op de markt brengen? Dat is ook niet nodig, omdat je het horlogeknopje normaal gesproken nauwelijks nodig hebt. Maar bij de Apple Watch is dat anders: daar vormt het knopje een belangrijk onderdeel van de dagelijkse bediening.