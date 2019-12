Wakker worden met het weerbericht

“Goeiemorgen, het is 7:14 uur en het wordt vandaag 12 graden!” Als je met een dergelijke melding op je scherm wakker wilt worden, dan kun je dat heel gemakkelijk regelen met de Bedtijdmodus in iOS 12 en nieuwer. Er verschijnt dan een klok en het weerbericht van de dag op je toegangsscherm, zodat je goed voorbereid aan je dag kunt beginnen.

Je moet dit wel eerst inschakelen om de widget te zien. Let op: je krijgt het weerbericht alleen te zien als de Bedtijdmodus actief is en je iPhone nog niet is ontgrendeld. Zodra je je iPhone ontgrendelt is het weerbericht verdwenen en zul je tot de volgende ochtend moeten wachten.



Weerbericht inschakelen

Om het weerbericht elke ochtend op je toegangsscherm te zien, schakel je de Niet storen-functie in:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Ga naar Niet storen. Zorg dat de schakelaars Gepland en Dim toegangsscherm zijn ingeschakeld. Heb je iOS 12 of eerder, dan heet deze optie Bedtijd.

Vervolgens ga je slapen. Als de Niet storen-periode eindigt zie je het weerbericht op het toegangsscherm van je iPhone. Heb je heel lang doorgezakt en pak je pas ‘s middags je iPhone voor het eerst op, dan zal er de boodschap ‘Goedemiddag’ staan. Dit past zich gedurende de dag aan. Je kunt meteen zien hoe warm het buiten is en wat voor weer het wordt. Door op Sluit te tikken kun je het scherm sluiten.

Deze weerwidget is makkelijk om in te stellen en is handig tijdens koude winterochtenden, wanneer je in een oogopslag wilt zien of je er vroeg uit moet omdat het noodweer is, of dat je bij zacht weer nog even kunt blijven liggen.

