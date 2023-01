Wist je dat Apple's Weer-app meldingen kan geven als het gaat regenen of stoppen met regenen? En wist je dat dit ook in Nederland werkt, ook al gaat het maar om een heel klein deel van Nederland? Wij leggen je uit hoe dit zit en hoe je dit instelt.

Apple’s Weer-app is de laatste jaren uitgegroeid tot een app die vol zit met interessante data op het gebied van weer. De app laat meer zien dan alleen de huidige temperatuur en de verwachting voor de komende dagen. Eén van de recente toevoegingen is de mogelijkheid om meldingen te sturen. Apple’s Weer-app kan twee soorten meldingen sturen, maar helaas zijn ze niet op alle locaties beschikbaar. Waar werken de neerslagmeldingen en hoe schakel je het in als het op jouw locatie werkt?

Twee soorten meldingen voor Apple’s Weer-app

De Weer-app op de iPhone, iPad en Mac kan twee soorten meldingen versturen: waarschuwingen voor noodweer en voor neerslag het komende uur. Je kunt via de instellingen van de app kiezen welk type meldingen je wel of niet wil krijgen. Voor noodweer gelden bijvoorbeeld hele zware stormen of gevaarlijke weerssituaties. De app geeft geen waarschuwing bij bijvoorbeeld code geel of code rood dat door het KNMI afgegeven wordt. In de Weer-app zelf vind je verder ook informatie over het noodweer.

De meldingen voor neerslag in het komende uur waarschuwen je als het binnenkort regent en zodra het weer stopt. Het gaat daarbij om alle soorten neerslag, dus ook sneeuw. Je kunt niet aangeven vanaf welke mate van neerslag je een melding krijgt, want de app bepaalt dat zelf. In sommige apps van derden kan dat wel.

Voor welke locaties kan de Weer-app meldingen sturen?

Helaas worden niet alle locaties wereldwijd ondersteund voor het versturen van meldingen van Apple’s Weer-app. Voor de meldingen voor noodweer worden in principe nagenoeg alle locaties ondersteund, al hebben wij (in ieder geval in Nederland) nog nooit zo’n melding gekregen. Apple heeft geen lijst van exacte locaties waar het wel en niet werkt.

Voor de meldingen van neerslag in het komende uur, geldt dat wel. Officieel werkt deze functie alleen in Ierland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het gaat dus maar om een handjevol landen. Maar toch is er voor een deel van Nederland en België goed nieuws. Voor nagenoeg de gehele provincie Zeeland en een zuidelijk stukje van de provincie Zuid-Holland en wat grenslocaties van het westen van Noord-Brabant, kan de Weer-app meldingen voor neerslag versturen. Dat geldt ook voor het westelijk deel van België en een groot stuk van Frankrijk. Maar hoe kan het dat Zeeland, een stukje Zuid-Holland en een deel van België wel neerslagmeldingen kunnen ontvangen, maar de rest van Nederland en België niet?

Om neerslagmeldingen voor het komende uur te kunnen versturen, moeten er voor die locatie radarbeelden voor het komende uur beschikbaar zijn. Apple gebruikt hiervoor allerlei data, afkomstig van nationale meteorologische diensten. Apple heeft hiervoor de wereldkaart als het ware in vakjes verdeeld, waardoor de beschikbaarheid van de nauwkeurige radarbeelden niet precies de landsgrenzen volgt. In onderstaande afbeelding is te zien hoe groot het vlak is voor Ierland en het Verenigd Koninkrijk. En wat je misschien meteen opvalt: daar valt ook Zeeland, een stuk van België en een flink stuk van Frankrijk onder. Deze gebieden behoren simpelweg tot het vlak van de nauwkeurige radarbeelden voor Ierland en het Verenigd Koninkrijk, waardoor deze gebieden ook van die extra informatie profiteren. Omringende landen waar deze radarbeelden (en dus ook de neerslagmeldingen) niet beschikbaar zijn, zijn met streepjes gearceerd. In gebieden waar de app neerslagmeldingen verstuurt, zie je ook een neerslaggrafiek met blauwe staafjes die aangeven hoeveel neerslag er verwacht wordt.

In de instellingen van de Weer-app zie je vanzelf voor welke van je opgeslagen locaties welk type meldingen geschikt zijn. Je kan ook voor je huidige locatie de neerslag- en noodweermeldingen inschakelen. Deze worden alleen verstuurd indien voor jouw huidige locatie die informatie beschikbaar is.

Over de betrouwbaarheid van de verwachtingen en neerslagmeldingen van Apple’s Weer-app valt te discussiëren. De app lijkt er, in ieder geval in Nederland, wat vaker naast te zetten. Vind je de Weer-app niet betrouwbaar, check dan verderop de (Nederlandse) alternatieven.

Neerslagmeldingen in de Weer-app instellen

Je stelt de meldingen voor noodweer en neerslag in Apple’s Weer-app als volgt in:

iPhone en iPad

Open de app en ga naar het weer van je huidige locatie of een van je opgeslagen locaties. Scroll helemaal naar onderen en tik daar op Beheer meldingen. Eventueel moet je nog eerst toestemming geven om meldingen te kunnen ontvangen. Kies de type meldingen die je voor je huidige locatie wil ontvangen. Maar let op: je krijgt alleen meldingen als jouw huidige locatie dat ondersteund. Onder het kopje Je locaties vind je alle opgeslagen locaties in de Weer-app. Daar kun je per locatie de meldingen inschakelen. De schakelaar voor neerslag voor het komende uur zie je alleen voor locaties waar dit beschikbaar is (dus in de VS, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Zeeland, het zuidelijke stukje van Zuid-Holland, het westen van België en een stuk van Frankrijk). Tik op Gereed om de instellingen op te slaan.

Mac

Open de Weer-app en klik in de menubalk op Weer > Instellingen. Kies welk type meldingen je voor je huidige locatie en opgeslagen locaties wil ontvangen. Als een bepaald type meldingen niet ondersteund wordt op een locatie, is deze optie grijs gemaakt.

Alternatieven als jouw locatie niet ondersteund wordt

Als jij neerslagmeldingen wil ontvangen op een locatie die niet door Apple wordt ondersteund, of je bent op zoek naar een andere weer-app omdat je Apple’s eigen app niet betrouwbaar vindt, dan zijn er nog allerlei alternatieven. We lichten de drie beste voor je uit:

Buienradar - weer (Gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 13.0+) - Nederlandse Buienradar heeft heel veel radarbeelden en laat je ook meldingen instellen voor je locatie.

+ , iOS 13.0+) - Nederlandse Buienradar heeft heel veel radarbeelden en laat je ook meldingen instellen voor je locatie. Buienalarm (Gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 11.0+) - Deze Nederlandse weer-app heeft van buienmeldingen zijn core business gemaakt: alles draait om het op de hoogte brengen van naderende regen- en sneeuwbuien. Je kan ook aangeven vanaf welke mate je meldingen wil krijgen. Is naar onze ervaring het meest betrouwbaar.

+ , iOS 11.0+) - Deze Nederlandse weer-app heeft van buienmeldingen zijn core business gemaakt: alles draait om het op de hoogte brengen van naderende regen- en sneeuwbuien. Je kan ook aangeven vanaf welke mate je meldingen wil krijgen. Is naar onze ervaring het meest betrouwbaar. CARROT Weather: Alerts & Radar (Gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 13.0+) - Geliefde internationale weer-app met heel veel opties (maar dan ook echt heel veel). Ondersteunt ook Live Activiteiten voor regenbuien.

Je vindt meer alternatieven in onze gids met de beste regenapps voor iPhone en iPad.