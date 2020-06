Je iPhone valt uit, terwijl de batterij nog niet leeg is. Wat is de oorzaak en wat kun je eraan doen? Wij helpen je op weg met een aantal antwoorden en oplossingen!

Zo voorkom je dat je iPhone spontaan uitvalt

Misschien heb je het wel eens meegemaakt: je bent net bezig met een leuk chatgesprek en je telefoon valt spontaan uit. Het komt op de meest ongelegen momenten: als je met bezig bent met internetbankieren of een route wilt opvragen, terwijl de accu nog lang niet leeg was. Er kunnen verschillende oorzaken zijn, zowel op het gebied van hardware als software. In deze tip nemen we een aantal oorzaken met je door en oplossingen die je kunt proberen als je iPhone steeds uitvalt.

Te zware belasting

Apple brengt steeds software-updates met nieuwe mogelijkheden uit, maar de hardware in je toestel krijgt daarbij geen update. Na verloop van tijd kan jouw toestel niet meer goed meekomen. Het kan daarom gebeuren dat je iPhone te zwaar belast wordt en spontaan uitvalt.

Apple heeft daarom een oplossing bedacht: als je toestel wat ouder wordt, zal de performance iets naar beneden worden bijgeschroefd. Dit zorgt er ook voor dat de batterij minder zwaar wordt belast. Deze functie heet Batterijconditie en is naar wens in of uit te schakelen.

Je hebt dus twee mogelijkheden:

Batterijconditie inschakelen: De performance van je toestel zal iets minder zijn, maar je hebt wel een langere batterijduur.

Batterijconditie uitschakelen: De performance van je toestel is zo goed mogelijk, maar je toestel kan wel wat vaker uitvallen.

Controleer dus even of Batterijconditie misschien is uitgeschakeld op jouw toestel, want dat kan het spontaan uitvallen van je iPhone verklaren. Je toestel wordt gewoon te zwaar belast. Heb je een vrij nieuw toestel, dan mag spontaan uitvallen natuurlijk niet zomaar gebeuren. Deze nieuwere toestellen kunnen meestal vrij zwaar worden belast. Probeer je echter te veel dingen tegelijk te doen, zoals videostreamen en ondertussen nog wat andere zware taken, dan kan ook de nieuwste iPhone spontaan uitvallen.

Bekijk ook Zo werkt 'Batterijconditie' op de iPhone Met de functie 'Batterijconditie' kun je zien wat de conditie en maximale capaciteit van je batterij is. Je kan hier ook het vertragen van je iPhone uitschakelen. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt en wat de gevolgen zijn van een vertraagde iPhone.

Vervangingsprogramma iPhone 6s

Heb je een iPhone 6s die steeds uitvalt? Dan kan het zijn dat je iPhone in aanmerking komt voor reparatie via een speciaal vervangingsprogramma. Een klein aantal iPhone 6s-modellen kan onverwacht afsluiten. Het gaat hier om modellen die geproduceerd zijn tussen september en oktober 2015. Apple heeft dit probleem erkend en biedt gratis vervanging aan.

Heb je een ander toestel dat spontaan uitvalt? Houd dan de berichtgeving op iCulture in de gaten, want zodra er een reparatie- of vervangingsprogramma voor een bepaald toestel wordt aangekondigd, laten wij je dat meteen weten.

Slijtage van de iPhone-accu

Helaas zijn iPhone-accu’s gevoelig voor slijtage. Dat geldt trouwens voor alle accu’s en batterijen: na verloop van tijd presteren ze steeds minder. Na ongeveer 500 volledige laadcycli zul je zien dat de prestatie van de batterij ver achteruit gaan en dan kan het ook vaker gebeuren dat de accu uitvalt. Je kunt zelf controleren hoe vaak de iPhone-accu is opgeladen.

We raden daarom aan na zo’n 3-4 jaar gebruik de accu te laten vervangen. Dat kost een paar tientjes, maar je hebt daarna wel weer veel meer plezier van je toestel. Vooral voor mensen die van plan zijn hun toestel langere tijd te gebruiken is het de goedkoopste oplossing. Overstappen naar een andere iPhone is vaak veel duurder. Heb je niet de nieuwste snufjes nodig, dan is een nieuwe accu een goede investering. Alles over de iPhone-batterij vervangen lees je in een apart artikel.

Bekijk ook iPhone-batterij vervangen: dit zijn de opties als de accu slechter wordt Moet je de iPhone batterij vervangen, omdat de accu steeds slechter presteert? In deze tip lees je alles over de iPhone batterij vervangen door Apple, reparatiebedrijven en zelf de reparatie uitvoeren. Ook vertellen we hoe je de conditie van de iPhone-batterij controleert.

iPhone-batterij kalibreren

Het kan natuurlijk zijn dat de iPhone uitvalt omdat de accu daadwerkelijk leeg is. Maar in veel gevallen is er iets anders aan de hand: de iPhone denkt dat de accu leeg is en sluit daarom alles af. Valt jouw iPhone plotseling uit terwijl er kort daarvoor nog 25-30 procent van de batterijlading over is, dan is er waarschijnlijk sprake van een foute weergave van het batterijpercentage.

Om dit op te lossen helpt het om de iPhone-batterij te kalibreren. Dit kost wat tijd, maar je hoeft er niet veel voor te doen. Het houdt in feite in dat je de iPhone lange tijd aan de lader legt. In een aparte tip leggen we uit hoe dit werkt. Na afloop zal de batterij-indicator weer het juiste percentage weergeven.

Kortsluiting in onderdelen

Een klacht die ook kan voorkomen is dat de iPhone uitvalt en daarna niet meer wil opstarten. Dit kan komen door een defecte oplader of Lightning-poort, maar ook door een defect aan de accu of aan een chip op het moederbord. Interne onderdelen die bijvoorbeeld kapot kunnen gaan zijn de batterijchip (U2) of de chip die voor opladen/USB-verbindingen verantwoordelijk is.

Apple gebruikt verschillende batterijchips, waaronder Tristar (U2, vanaf iPhone 7) en Tigris (iPhone 5s t/m iPhone 6s). Deze chips kunnen kapot gaan door goedkope oplaadkabels en ondeugdelijke opladers. Daarom kun je het beste gebruik maken van opladers en kabels van goede kwaliteit, bijvoorbeeld de originele Lightning-kabels en adapters van Apple of accessoires met Apple’s MFi-keurmerk.

Als je iPhone spontaan uitvalt dan het zijn dat er een chip op het moederbord defect is of kortsluiting maakt. Dit kun je uiteraard niet zelf onderzoeken. Soms moet de batterijchip op het moederbord worden vervangen en hierbij komt wat soldeerwerk kijken. Neem contact op met Apple Support of met een reparatiebedrijf als je vermoedt dat dit de oorzaak is.

iPhone valt uit door softwareprobleem

Het kan zijn dat je iPhone uitvalt doordat er een probleem is met de software op het toestel. Zo was er in iOS 11 een bug, die ervoor zorgde dat de iPhone spontaan uitviel en herstartte. Dit had te maken met de datum en tijdzone. Apple bracht hiervoor direct update iOS 11.2 uit, die de bug oploste. Het is daarom belangrijk om steeds je toestel te updaten naar de nieuwste versie, want mogelijk wordt jouw probleem veroorzaakt door een fout in de software, die inmiddels is opgelost.

Soms is een losse app het probleem. Merk je dat bij gebruik van een bepaalde app je iPhone regelmatig uitvalt, dan kan dit de boosdoener zijn. Probeer de betreffende app een tijdje niet te gebruiken (of gebruik de webversie in de browser) om te kijken of het daaraan ligt.

Bij hardnekkige problemen zou je ook de iPhone naar fabrieksinstellingen kunnen terugzetten en opnieuw inrichten, maar dit is wel een heel tijdrovende bezigheid. Wel is het zo dat een schoon begin een heleboel problemen kan oplossen.

Bekijk ook iPhone fabrieksinstellingen terugzetten: bij verkoop of hardnekkige problemen Terug naar fabrieksinstellingen met je iPhone, iPad of iPod touch. Deze tip legt uit hoe je je toestel herstelt bij tweedehands verkoop.

Externe omstandigheden

In een accu vindt een chemisch proces plaats en er zijn externe invloeden die dat proces kunnen beïnvloeden, onder meer de omgevingstemperatuur. Valt je iPhone uit op een koude winterdag, dan zou dat door de kou kunnen komen. Warm de iPhone op en het probleem is waarschijnlijk verholpen. Iets soortgelijks kan gebeuren als je iPhone oververhit raakt door te hoge temperaturen. Meestal krijg je dan een melding op het scherm te zien, met de waarschuwing dat de iPhone eerst moet afkoelen.

iPhone laten repareren

We hopen natuurlijk dat het probleem gemakkelijk op te lossen was door de iPhone anders vast te houden of door je toestel even opnieuw te starten. Mocht dat niet het geval zijn, dan kun je er beter even naar laten kijken. Dat kan bij de Apple Store of bij een van de erkende Apple-reparatiepartners, zoals Amac en CARD Services. Je kunt met Apple Support contact opnemen via de telefoon, chat en andere kanalen. Daarna kun je zelf bepalen of je een afspraak met de Genius Bar maakt, of je iPhone bij een andere partij laat nakijken en repareren.

Is je iPhone minder dan een jaar oud, dan kun je het toestel kosteloos laten repareren onder garantie. In het jaar daarna kun je je nog beroepen op het Europees consumentenrecht, maar daarvoor moet je wel terug gaan naar de winkel waar je het toestel oorspronkelijk had gekocht. We hebben een uitgebreid uitlegartiel gemaakt over het onderwerp iPhone-garantie.

Heb je geen garantie meer, dan kun je dit probleem uiteraard laten verhelpen bij Apple zelf, een van de servicepartners of een onafhankelijke reparateur. In onze tip over iPhone-reparaties lees je er alles over.