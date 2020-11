iPhone-microfoon gebruiken voor de Mac

De iPhone is voorzien van een prima microfoon met ruisonderdrukking, zodat je stem helder en duidelijk te horen is al je iemand belt. Maar wist je dat je de iPhone ook als externe microfoon voor je Mac kunt gebruiken? Dat kan van pas komen als je bijvoorbeeld een liedje wilt opnemen en geen goede microfoon bij de hand hebt. In deze tip leggen we uit hoe het werkt. Heb je problemen met de iPhone-microfoon? Dan hebben we daarover een aparte tip.

Gebruik je iPhone als microfoon voor je Mac

In de Mac zit ook een microfoon, maar het is wat onhandig om goed in de microfoon te spreken, zeker als je Mac-scherm op een afstandje staat. Wil je bijvoorbeeld bellen, een podcast opnemen of een voice-over voor een inspreken, dan is de iPhone daar prima voor te gebruiken. Onderstaande tip werkt trouwens ook op dezelfde manier voor de iPad, maar voor de beknoptheid zullen we hieronder alleen de iPhone bespreken.

Zo pak je het aan:

Pak een Lightning-kabel en sluit daarmee je iPhone aan op de Mac. Start de toepassing Audio/MIDI-configuratie. Deze is te vinden in Programma’s > Hulpprogramma’s. Het kan even duren voordat je iPhone verschijnt in deze app. Selecteer de iPhone en klik op Schakel in. Je iPhone verschijnt nu als een nieuwe invoerbron.

Audio die je afspeelt op de iPhone wordt afgespeeld via je speakers, koptelefoons of andere aangesloten audio-uitvoer van je Mac.

Je kunt nu audio op je iPhone opnemen, zonder dat je het audiobestand na afloop hoeft te exporteren om naar je Mac te sturen. Op deze manier zou je de iPhone kunnen gebruiken als microfoon om een liedje te zingen of een instrument te spelen.

iPhone-microfoon kiezen voor je Mac

Misschien wist je het niet, maar er zitten meerdere microfoons in je iPhone: bovenin bij de telefoonspeaker en aan de onderkant bij de Lightning-aansluiting. Om de juiste microfoon te kiezen heb je een externe app nodig, bijvoorbeeld Microphone Live. Dit is een gratis app die je hier kunt downloaden.

Open de Microphone Live-app en geef toestemming om de microfoon te gebruiken. Tik op de aan/uit-knop in het midden van het scherm. Veeg op en neer over het scherm om het volume van de microfoon aan te passen. Ga op de Mac naar  > Systeemvoorkeuren > Geluid en kies de iPhone als microfoon. Je kunt nu een app gebruiken om een opname te maken, bijvoorbeeld QuickTime, Audacity en soortgelijke apps. Druk in deze apps op de rode opnameknop om de opname te starten.

Je kunt ook gebruik maken van de app EpocCam, waarmee je je iPhone zelfs als webcam voor de Mac kunt gebruiken.

Bekijk ook Zo gebruik je je iPhone als webcam voor je Mac of een andere computer Je kunt een (oude) iPhone gebruiken als webcam voor je Mac of Windows PC. Hiervoor heb je een speciale app nodig, genaamd EpocCam. In deze tip lees je hoe het werkt en welke opties je tot je beschikking hebt.

Alternatieven: als de iPhone-microfoon niet werkt

Deze oplossing werkt niet bij alle denkbare toepassingen. Wat bijvoorbeeld niet werkt is het opnemen van telefoongesprekken. Je kunt alleen je eigen stem opnemen, terwijl je bij een telefoongesprek ook wilt weten wat er aan de andere kant van de lijn wordt gezegd.

Ook kregen we via een lezer de tip dat het niet werkt als je met Final Cut Pro een voice-over wilt maken voor een film. Je zou in dat geval op de iPhone via de Dictafoon-app of via de app Just Press Record een opname kunnen maken, die je later importeert in Final Cut Pro.

Heb je problemen met de iPhone-microfoon? Kijk dan eens naar de opties om het op te lossen. Of gebruik je iPhone voor andere toepassingen!