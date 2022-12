Met Google Maps kun je afstanden hemelsbreed meten. In deze tip lees je hoe je de afstand tussen twee of meer punten meet, zonder een route te plannen. Handig als je thuis zit en wilt weten hoe ver je beste vriend bij jou vandaan woont, of als je een reiskostenvergoeding hemelsbreed moet bepalen.

Google Maps: hemelsbrede afstand meten

Met Google Maps kun je routes plannen en allerlei informatie opzoeken over locaties. Maar de navigatie-app heeft ook een enigszins verborgen functie om hemelsbrede afstanden te meten. In een paar tikken meet je de afstand tussen twee of meer punten. Normaal houdt Google Maps alleen rekening met reisafstanden tussen A en B, waarbij de (soms kronkelige) route per auto, fiets, OV of lopend wordt gemeten. De hemelsbrede afstand houdt geen rekening met het wegennet en laat je zien wat de werkelijke afstand is.

Hemelsbrede afstand in Google Maps

Het meten van de afstand is eenvoudig. Zo werkt het:

Kies het beginpunt: houd je vinger even ingedrukt op de eerste locatie om een rode pin te zetten. Veeg het informatievenster over de locatie omhoog en kies voor Afstand meten. Verschuif de kaart naar de gewenste bestemming. Tik rechtsonder op het plusje om een punt toe te voegen. Voeg eventueel nog meer punten toe. Onderin het scherm zie je de totale afstand, in dit geval 4,4 kilometer.

Je kunt het laatste punt verwijderen door bovenin het scherm op het Undo-symbooltje te tikken (een terugwijzend pijltje). Om alle punten te wissen tik je rechtsboven op de drie puntjes en daarna Wissen. Ben je klaar, dan tik je bovenin het scherm op de terugknop en je zit weer in de normale Google Maps-interface. Op deze manier kun je ook een creatieve tekening maken, door bijvoorbeeld allerlei puntjes achter elkaar te zetten.

