Grote kans dat je tijdens Oudejaarsavond vrienden en familie een berichtje via WhatsApp, iMessage of een van de andere berichtendiensten gaat sturen. Met iMessage kun je zelfs vuurwerk meesturen om je bericht een extra dimensie te geven. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt.

Nieuwjaarswensen met vuurwerk

De meeste vrienden en familie stuur je waarschijnlijk via WhatsApp een nieuwjaarswens, bijvoorbeeld met een leuke gif in WhatsApp. Heb je vrienden die een iPhone hebben, dan kun je natuurlijk net zo goed een iMessage-berichtje sturen. Met een vuurwerkeffectje wordt het extra leuk.

iMessage-bericht met effect

Hoe je een iMessage-bericht met effect verstuurd hebben we al eens uitgelegd in een aparte tip, maar we halen nog graag even je herinnering op:

Makkelijke manier: ‘Gelukkig nieuwjaar’

Er is een heel snelle manier om een bericht met vuurwerkeffect te versturen. Tik gewoon de tekst ‘Gelukkig nieuwjaar’ en het knallende effect wordt in iMessage automatisch toegevoegd. Handig als je weinig tijd hebt en veel vrienden een bericht wilt sturen.

Handmatige manier: effect kiezen

Wil je een wat persoonlijker bericht sturen, dan kan dat natuurlijk ook. Je voegt het effect dan achteraf toe en kunt dan bijvoorbeeld ook kiezen voor een vallende ster (zie afbeelding hierboven):

Schrijf een nieuw bericht of open een bestaande conversatie en schrijf een antwoord. Hou de verstuurknop ingedrukt, die te herkennen is aan de pijl omhoog. Heb je een iPhone 6s of nieuwer, dan kun je ook 3D Touch gebruiken en extra stevig drukken. Wacht tot het scherm met de effecten verschijnt. Ga naar het tabblad Scherm en veeg naar links of rechts om het effect ‘vuurwerk’ te vinden. Tik op de verstuur-knop.

Heb je een toestel met Taptic Engine, dan voel je ook allerlei trillingen van het vuurwerk. Het is dan net alsof je er zelf bij bent!