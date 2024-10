Logitech onthult vandaag de POP Icon Keys. Dit is de opvolger van de POP Keys, maar nu zonder mechanische toetsen. Hoe bevalt dit? Je leest het in deze review!

De POP Keys heeft me nooit zo aangesproken, vanwege het mechanische toetsenbord. Dat voelt toch altijd wat moeizamer voor mensen die met 10 vingers blind typen, dan een toetsenbord met een veel kleinere travel (oftewel: de mate waarin je de toetsen kunt indrukken). Deze nieuwe Logitech POP Icon Keys is slanker, stiller en een paar tientjes goedkoper, dus ik was erg benieuwd hoe dit zou bevallen. En natuurlijk kun je dit het beste testen in de roze versie, want die ‘popt’ pas echt.

Review, tekst en foto’s: Gonny van der Zwaag. De test is uitgevoerd in oktober 2024 en beschrijft de situatie op dat moment. Toetsenbord en muis zijn beschikbaar gesteld voor deze test door Logitech.

Logitech POP Icon Keys in het kort

Niet-mechanisch full-size toetsenbord

Opvolger van het mechanische POP-toetsenbord

Verkrijgbaar in vier kleuren: roze, paars, zwart en grijs

Lengte 324,51 mm

Breedte 22 mm

Hoogte 136,96 mm

Gewicht 530 g (met batterijen)

Adviesprijs €59,99 (toetsenbord)

Verkrijgbaar voor: €47,90 bij Amazon

Logitech POP Icon Keys met muis: verkrijgbaar in deze kleurcombinaties

In 2022 kwam Logitech voor het eerst met het POP Keys Mechanical Wireless Keyboard (€89 bij Bol.com), een vrolijk gekleurd draadloos toetsenbord, gericht op een jonger publiek. Hij had leuke ronde toetsen, maar was wat moeizaam op op te typen. Nu komt Logitech met een verbeterde versie met toetsen in chicklet-stijl, die je minder ver hoeft in te drukken en die minder lawaai maken. Het toetsenbord is nog steeds een eyecatcher, maar je kunt er productiever op werken dan op zijn voorganger. En deze nieuwe versie is een stuk goedkoper geworden: hij kost nog geen 50 euro!

Logitech POP Icon Keys: design en kleuren

Zelfs als je de ‘saaie’ variant van de POP Icon Keys in zwart of grijs kiest, valt het toetsenbord meteen op. Deze zijn respectievelijk voorzien van felgroene en oranje toetsen. Kies je voor de meer opvallende kleuren roze en paars, dan zijn de accentkleuren wat meer in lijn met de rest. Maar toch kun je op die manier een statement maken, want als je je muismat, kleding en nagellak erop aanpast wordt het een kleurrijk geheel.

Logitech POP Icon Keys in de kleur paars

Voor deze test stuurde Logitech de roze versie van de POP Icon Keys op (“vrouw, dus ze zal roze wel leuk vinden”) maar ik vind dit voor mij toch een wat te kinderachtige kleur. Misschien ben ik als nerd niet helemaal de doelgroep voor deze productlijn. Heb je iemand die helemaal color-coordinated door het leven gaat en altijd dezelfde roze Instagram-filters gebruikt, dan is dit natuurlijk perfect. Mooi dat er ook iets anders verkrijgbaar is dan het standaard grijs en antraciet.

En ook goed om even te zeggen: het gaat hier niet om een klein reistoetsenbordje, maar een full-size toetsenbord, die zelfs nog iets breder is dan het QWERTY-gedeelte van mijn serieus ogende MX Keys, het toetsenbord dat ik dagelijks gebruik. Wil je toch met de POP Icon Keys op pad, dan kun je de opbergzak gebruiken, die in de doos zit. Zo kun je een verpakking die je normaal gesproken weggooit, toch nog nuttig gebruiken.

Muis uit 2022

De set bestaat uit een toetsenbord en muis, beide met een contrasterende roze onderkant. Gek genoeg komt de accentkleur van de muis niet overeen met die van het toetsenbord. Dat komt misschien omdat de Logitech POP Icon Mouse in feite dezelfde is dan de versie van 2022. Het is een vrij kleine muis, die minder geschikt is voor grote handen. De muis voelt bovendien wat licht en goedkoop aan en is niet oplaadbaar. Je zult van tijd tot tijd een nieuwe batterij moeten plaatsen. Gelukkig zit het bovenkapje er magnetisch op bevestigd en is daardoor gemakkelijk los te halen.

Gek genoeg heeft Logitech bij het POP-toetsenbord ook voor losse batterijen gekozen. We hadden gehoopt dat hier een oplaadbare batterij in zou zitten. Gelukkig voelt het toetsenbord in vergelijking met de muis een stuk robuuster aan. Hij ligt stevig op je bureau en glijdt dankzij de rubberen voetjes niet weg.

Logitech POP Icon Keys in gebruik

Het vorige mechanische POP-toetsenbord moest het vooral van z’n uiterlijk hebben. Dit toetsenbord had grappige ronde toetsen die deden denken aan een ouderwetse typemachine, maar echt prettig kon je er niet op werken. Het zag er vooral leuk uit.

Bij dit nieuwe POP Icon Keys-toetsenbord is gekozen voor een iets traditioneler uiterlijk. In plaats van ronde toetsen is er nu sprake van afgeronde vierkanten met membraanschakelaar. Dit tikt een stuk comfortabeler en zelfs als je veel moet typen kun je toch behoorlijk wat meters maken. De toetsen geven genoeg weerstand bij elke toetsaanslag en maken nauwelijks geluid.

Bij ‘leuke’ producten moet je ook wel eens inleveren op het gebied van functies, maar dat is gelukkig nu ook goed geregeld. Met de Logitech-software kun je allerlei zaken automatiseren, zoals actieknoppen programmeren. Verder kun je zoals bij (alle?) Logitech-toetsenborden met een druk op de knop wisselen tussen drie verschillende apparaten. Er is geen aparte Windows- en Mac-versie en uiteraard ook geen speciale Business Edition. Wel hebben meerdere speciale toetsen een dubbelfunctie voor zowel Mac als Windows. Denk bijvoorbeeld aan Option/Start.

Score 8.2 Logitech POP Icon Keys €49,99 Voordelen + Typt een stuk lekkerder dan vorige POP Keys

Maakt nauwelijks geluid

Programmeerbare actieknoppen en ChatGPT-integratie

Snel wisselen tussen 3 apparaten

Squicle vorm van toetsen is prettig in gebruik

Goedkoop

Leuke kleuren (als je dat zoekt) Nadelen - Geen oplaadbare batterij

Kleurcombinatie van toetsenbord en muis is verschillend

Muis is hetzelfde gebleven sinds 2022 en voelt wat goedkoop aan

Conclusie Logitech POP Icon Keys review

De Logitech POP Icon Keys een logische toevoeging aan de line-up van toetsenborden. De compactere vorm, stillere toetsen en lagere prijs zullen bij iedereen in de smaak vallen. Of de kleurkeuze bij jou past, is een persoonlijke afweging. De niet-mechanische toetsen zijn prettig in gebruik en maken weinig herrie. Het typen gaan soepeler en er zitten behoorlijk wat functies op, waaronder programmeerbare actieknoppen en ChatGPT-ondersteuning.

Zoek je wat meer een eigen stijl, dan is dit een prima toetsenbord voor op kantoor of thuis, zonder dat je hoeft in te leveren op functionaliteit. Het bevalt een stuk beter dan het eerdere POP Keys-toetsenbord, dat het vooral van z’n uiterlijk moest hebben. Grootste minpunt vind ik dat er geen oplaadbare batterij in zit.

Logitech POP Icon Keys kopen

Het Logitech POP-toetsenbordje is vanaf nu verkrijgbaar bij Amazon:

Logitech POP Icon Keys: €49,70

Logitech POP Icon Keys + muis: €62,30

De set zou ook op de Nederlandse website van Logitech zichtbaar moeten zijn, maar tot nu toe troffen we het alleen aan op de Amerikaanse site. De Nederlandse webwinkel is nog niet bijgewerkt, ondanks het feit dat het product vanaf vandaag in de winkels ligt.