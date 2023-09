De Apple Watch Series 9 is vanaf vandaag beschikbaar en het handige bij Apple is dat je je horloge kunt combineren met elk gewenst bandje. Tenminste, als je oog is gevallen op een van de nieuwe Sport Loops of Solobandjes. Maar wie van plan was om de nieuwe FineWoven Magnetic Link te gaan dragen, moet nog even wachten. Najaar 2022 moesten we ook extra lang wachten op het nieuwe Trail-bandjes en nu is er opnieuw een accessoire dat niet op tijd de deadline heeft gehaald.



Als je in de Apple Store-app kijkt, dan is het Magnetic Link-bandje los nog niet leverbaar of af te halen. En als je tijdens het bestellen van een Apple Watch Series 9 een Magnetic Link probeert te selecteren krijg je een melding dat je later moet terugkomen.

Apple kondigde het nieuwe Magnetic Link-bandje vorige week aan tijdens het Apple Watch Series 9-evenement. Het bandje is niet CO2-neutraal, maar wel grotendeels gemaakt van gerecycled materiaal. Het design en de sluiting zijn exact gelijk aan de lederen variant, die nog steeds bij andere winkels te vinden is. Je kunt kiezen uit drie kleuren: Oceaanblauw, Taupe en Evergreen en hij is verkrijgbaar in de maten S/M en M/L voor de Apple Watch van 41 mm en 45 mm.

Gelukkig zijn er genoeg andere Apple Watch-bandjes om uit te kiezen, waaronder de nieuwe najaarskleuren 2023 voor bandjes.