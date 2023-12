Nederland is weer een streamingdienst rijker. CANAL+ is nu als streamingdienst terug in Nederland en biedt diverse bekende films en series.

CANAL+ is voor Nederland geen nieuw merk. De van oorsprong Franse zender was tot 2004 in Nederland actief. Bovendien kun je in Nederland nog altijd tv-kijken via Canal Digitaal, een tv-dienst waarmee je alle bekende Nederlandse zenders kunt kijken. Maar nu is CANAL+ dus weer terug, deze keer als streamingdienst. Voor €4,99 per maand kun je onbeperkt kijken naar films en series, via de apps voor onder andere iPhone, iPad en Apple TV.

Streamingdienst CANAL+ in Nederland gestart

In november was al aangekondigd dat CANAL+ in Nederland van start zou gaan en vanaf vandaag is de streamingdienst live. Je kunt CANAL+ streamen via de aparte app, maar het is ook beschikbaar via Ziggo. De focus van CANAL+ ligt op Europese films en series. Je bekijkt er exclusieve CANAL+ Originals, maar er zijn ook samenwerkingen met Viaplay, Fremantle (mediabedrijf in handen van de RTL Group), de NPO, Lionsgate en Lumière. Enkele bekende films die je kan streamen zijn The Brigade, The Wolf of Wall Street, Riphagen, The Whale, Hitman’s Wife’s Bodyguard en King’s Speech. Er zijn verder cabaretvoorstellingen van Nederlandse cabaretiers zoals Jochem Myjer en Roué Verveer. En er zijn spportdocumentaires te zien.

Je kan in de CANAL+ app meerdere profielen aanmaken. Verder kun je de app op vijf devices gebruiken en op twee apparaten tegelijkertijd streamen. Het downloaden van films en series kan ook. CANAL+ biedt geen 4K-kwaliteit aan. Je kan een kijklijst in de eigen bijhouden, maar koppelen met Apple’s eigen TV-app en daarmee de Volgende-kijklijst is (nog) niet mogelijk, maar wellicht komt dat nog.

Dit verandert er voor Canal Digitaal-kijkers

Heb jij al een abonnement op Canal Digitaal? Dan kun je dezelfde content van CANAL+ kijken via de huidige tv-app. Vanaf 29 januari wordt de Canal Digitaal TV App omgezet naar CANAL+. Er is vanaf dat moment dus één app waarmee je live tv kan kijken, maar ook alle films en series van de streamingdienst kan kijken. Tot slot is er nu ook nog een nieuwe zender live gegaan, genaamd CANAL+ Action. Deze kijk je ook via de app.

Een abonnement op CANAL+ kost €4,99 per maand of €49,90 per jaar (via Ziggo of via Canal+). Het uitgebreidere Canal Digitaal is beschikbaar voor €14,95 per maand. Daarbij zit ook ESPN Compleet.