Het concept-ontwerp van de corona-app is te vinden op Figma terwijl de overige documentatie te vinden is op GitHub. Normaal zijn beide platformen bedoeld voor designers en ontwikkelaars, maar het team heeft er voor gekozen om zo transparant mogelijk te werken en alle informatie beschikbaar te stellen aan iedereen. De app moet een duidelijke interface krijgen en gemakkelijk te begrijpen zijn. Ook moet het werken op zoveel mogelijk smartphones. Er wordt gebruik gemaakt van de Exposure Notification API van Apple en Google, waardoor de overheid je locatie niet kan volgen.



In de designs is te zien dat de app een melding geeft als de telefoon van twee gebruikers minstens tien minuten bij elkaar in de buurt zijn geweest. Je krijgt dus geen notificatie als je even langs iemand bent gefietst, die later besmet blijkt. Volgens het RIVM is de kans op besmetting bij kortstondig contact zo klein, dat het niet nodig is om een notificatie te sturen.

Bij het installeren van de app doorloop je de volgende schermen:

Om de privacy te waarborgen wordt gebruik gemaakt van anonieme ID’s die de smartphones onderling uitwisselen als ze langere tijd bij elkaar in de buurt zijn geweest. De anonieme ID’s slaat de telefoon lokaal in een database op, dus op de telefoon zelf. Er wordt geen locatie vastgelegd en er wordt ook geen informatie van jouw telefoon geüpload.

Het enige wat wel centraal wordt bijgehouden is een lijst van ID’s die besmet zijn. Op basis van dit ID is niet de exacte persoon te achterhalen. De smartphone haalt periodiek een nieuwe lijst op en blijkt er een match te zijn met de ID’s waar je langere tijd mee hebt doorgebracht, dan krijg je een melding. Dit is hoe alle apps die op de Apple/Google API zijn gebaseerd, functioneren.

Tijdens het gebruik zijn deze schermen te zien:

Zoals aangegeven gaat het hier om concept-ontwerpen, namelijk van versie 0.4. Er worden nu reacties en suggesties verzameld, zodat eventuele knelpunten opgelost kunnen worden. Dit moet leiden tot een volgende versie, waarin meer rekening is gehouden met eisen en wensen van gebruikers.

Om succesvol te zijn moet de app wel door zoveel mogelijk mensen worden geïnstalleerd. Ook hieraan is gedacht, door ook oudere toestellen te ondersteunen. Je hebt iOS 12 of nieuwer nodig. De iPhone 5s doet nog mee, de iPhone 5c niet. Android-gebruikers hebben minstens Android 6.0 nodig, dat vijf jaar geleden verscheen.

Eenvoudig in gebruik

Uiteraard moet de app ook eenvoudig in gebruik zijn. Een groene cirkel geeft aan dat de app actief is. Je kunt vanuit de app ook meteen een coronatest aanvragen of meer informatie over symptomen bekijken.

Mensen zullen meer vertrouwen in de app hebben als ze goed geïnformeerd zijn en hebben kunnen meekijken; vandaar dat de app in alle openheid wordt ontwikkeld. Er is precies te zien welke informatie wordt gebruikt en wat ermee gedaan wordt.

De app zal vooral door de GGD’s gebruikt gaan worden als ondersteuning bij contactonderzoek. Na een besmetting kunnen mensen die in de buurt van de persoon zijn geweest een melding krijgen, zodat ze extra kunnen letten op bepaalde symptomen.

