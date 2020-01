Het is nu makkelijker om te kiezen wat je wil kijken in de YouTube-app voor iOS. De app heeft nu filters om onder andere te sorteren op 'niet bekeken'. De functie wordt gaandeweg uitgerold.

Filter YouTube op ‘niet bekeken’, ‘verder kijken’ en meer

Het is vaak een beetje een raadsel wat je op de voorpagina van YouTube zal tegenkomen. Dit is gebaseerd op wat je meestal kijkt, maar je hebt er weinig invloed op. Met de nieuwe filters maakt YouTube het makkelijker en overzichtelijker om te kiezen wat je wil kijken.



Ben je tijdens het kijken van een video gepauzeerd? Die video vind je nu terug met een speciaal filter voor niet afgekeken video’s. Ook als je een abonnement hebt op een kanaal en nog niet alle nieuwe video’s daarvan hebt bekeken kun je dat nu makkelijker inzien. Het derde belangrijke filter is het ‘Vandaag’-filter. Deze zorgt dat je alleen video’s ziet die in de afgelopen 24 uur zijn geüpload.

Er zitten meer filters in die we je niet willen onthouden. Dit zijn ze allemaal op een rij, zoals vermeld in een Google blogpost:

Alles: de voorpagina zoals je gewend bent (standaard).

de voorpagina zoals je gewend bent (standaard). Vandaag: video’s van je abonnementen in de afgelopen 24 uur.

video’s van je abonnementen in de afgelopen 24 uur. Verder kijken: video’s die je nog niet helemaal hebt afgekeken.

video’s die je nog niet helemaal hebt afgekeken. Niet bekeken: video’s van je abonnementen die je nog niet hebt bekeken (ook ouder dan 24 uur).

video’s van je abonnementen die je nog niet hebt bekeken (ook ouder dan 24 uur). Live: alle relevante livestreams.

alle relevante livestreams. Berichten: laat berichten zien van kanalen waarop je geabonneerd bent.

Je vindt de filters bovenaan de voorpagina van de YouTube-app op iOS. De functie wordt nog uitgerold, maar zorg voor de zekerheid dat je op de nieuwste versie zit.

Makkelijker vinden wat je zoekt op YouTube

Google probeert YouTube op deze manier toegankelijker te maken zodat je uiteindelijk meer video’s zal kijken. Dat is immers waar het platform geld mee verdient. Toch is het fijn dat dergelijke nieuwe functies worden gemaakt. De voorpagina is wat ons betreft niet zo overzichtelijk, en daar helpt een filter natuurlijk bij.

Zoals gezegd is de voorpagina van YouTube voornamelijk gebaseerd op je kijkgeschiedenis. Wil je niet dat je dit soort aangeraden video’s krijgt, dan raden we je aan je kijkgeschiedenis van YouTube te verwijderen. Hoe je dat doet lees je in onze aparte tip. Daarnaast kun je je kijkgeschiedenis ook onderbreken.