Videobewerking op de iPhone en iPad: dit zijn de beste apps

De meeste videobewerking zul je op de desktop doen, maar soms wil je onderweg je video’s alvast bewerken. Dat kan met deze apps voor videobewerking. Of je nu een professionele filmmaker of een YouTube-creator bent: er is voor iedereen wel iets te vinden. Wil je leuke privévideo’s maken om naar vrienden te sturen, dan kan dat natuurlijk ook met deze apps. De iPad is daarvoor het meest geschikt, vanwege het grotere scherm en de krachtige processor die vaak niet onder doet voor een desktopcomputer. Maar het kan ook op de iPhone met apps die intuïtief te gebruiken zijn en snel resultaat geven. Waar moet je beginnen bij het kiezen van de juiste app? Deze lijst helpt je op weg!

LumaFusion: voor professionals

Naast apps om video te bewerken is er ook FiLMiC Pro , een hoog gewaardeerde video-app voor iPhone en iPad . Deze is alleen bedoeld om tijdens het filmen zelf allerlei aanpassingen te doen. Je kunt er geen nabewerking mee uitvoeren. Toch is het een aanrader als je echt professioneel aan de slag wilt met iPhone- en iPad-video’s.

Deze professionele app kan zowel video’s bewerken en voorzien van mooie effecten. De prijs is even slikken, maar het is gelukkig wel eenmalig. Daarnaast kun je voor Storyblocks nog een maand- of jaarabonnement afsluiten. Je krijgt veel geavanceerde functies waarmee je een echt professionele video kunt maken. Net als in Final Cut Pro heb je in LumaFusion een magnetische tijdlijn die het makkelijk maakt om je video’s er naartoe te slepen. Je kunt ook markers instellen en meerdere clips selecteren om te wissen, verplaatsen of kopiëren. De interface is intuïtief, waardoor je ook bij complexere projecten prettig kunt werken.

Met het Titler-effect kun je meerlaagse titels gebruiken, met meerdere vormen, afbeeldingen en teksten. LumaFusion kan ook kleurcorrectie uitvoeren, zoals overmatige belichting. Met de realtime preview krijg je het eindresultaat te zien. LumaFusion wordt veel gebruikt door filmmakers, journalisten en videoproducers om onderweg te kunnen bewerken. Het is gemaakt door dezelfde man die ook Avid Studio for iPad maakte, dat door Corel later werd hernoemd tot Pinnacle Studio Pro. HEt zijn allemaal gerenommeerde namen, maar deze app wordt niet meer ondersteund, terwijl LumaFusion nog regelmatig updates krijgt.

Je kunt LumaFusion alleen op iOS gebruiken. Er zijn geen tegenhangers voor andere platformen. Je hebt zes videotracks, waarop je ook foto’s, titels en graphics kwijt kunt. Daarnaast krijg je zes audiotracks voor de voice over, muziek en geluidseffecten. Handig is de MultiCam Sync-functie, waarmee je clips van meerdere camera- en audiobronnen op elkaar kunt afstemmen. Heb je een recente iPad Pro, dan kun je de Thunderbolt 4-poort gebruiken voor het razendsnel uploaden en downloaden van je video’s. De app ondersteunt zelfs XML-exports naar Final Cut Pro.

Adobe Premiere Rush: Adobe-kwaliteit

Adobe Premiere Rush is een eenvoudige versie van Adobe’s Premiere Pro, de professionele videobewerker. De eenvoudige interface toont alleen de belangrijkste functies. Je kunt video’s uit je iPhone of DSLR gebruiken, om te bewerken en vervolgens snel te kunnen uploaden naar sociale media. Het dashboard is overzichtelijk en veel taken kun je zonder verdere uitleg uitvoeren. De handmatige controls ontbreken wel, dus als je gewend bent om professionele videosoftware op de desktop te gebruiken, dan zul je Rush misschien wat te simpel vinden. Het is echter een goede oplossing voor vloggers en YouTubers die alleen de basis nodig hebben.

Als je de app gratis gebruikt heb je alleen de meest simpele functies. Abonnees van Creative Cloud kunnen het ook gratis gebruiken. Een los abonnement op Adobe Premiere Rush kost een tientje per maand en biedt toegang tot Adobe Fonts, Adobe Portfolio en Adobe Sparks, plus 100GB online opslag. Je kunt de app installeren op iPhone en iPad, Mac, Android-toestellen en Windows-computers. Makkelijk is dat Rush je video’s kan bijsnijden naar gangbare beeldformaten en kwaliteitsniveaus die per sociaal platform worden vereist. Handig is ook dat je video’s van Premiere Pro kunt in inladen en verder bewerken op je iPhone of iPad.

Bij het openen van de app kun je een rondleiding van een minuut volgen, om de app onder de knie te krijgen. Maar eigenlijk is dat niet nodig. Alles wijst zich vanzelf. De app krijgt ook regelmatig updates, zodat je echt waar krijgt voor je geld.

iMovie: de gratis basis

Als Apple-gebruiker ken je iMovie natuurlijk al. Grote kans dat het al op je toestel staat, of op je Mac. Deze gratis app is de basis voor als je met videobewerking wil beginnen. De interface is simpel en alles wijst zich heel gemakkelijk. Je kunt ook thema’s toepassen, met bijbehorende muziek en effecten. Wil je iets geavanceerders, dan zijn LumaFusion of Kinemaster een betere keuze. Bevalt iMovie je toch niet helemaal, dan kun je beter eens naar Rush kijken.

Je kunt iMovie gratis downloaden zonder dat er in-app aankopen zijn. Vervolgens kun je meerdere tracks tegelijk bewerken, ook in 4K en met directe export naar YouTube. Het werkt uiteraard naadloos samen met al je Apple-producten en met diensten zoals iCloud. Je kunt je clips opslaan op iCloud Drive en via AirPlay streamen naar je Apple TV. Veel updates met spectaculaire nieuwe functies krijg je niet, maar Apple lost wel regelmatig bugs op.

GoPro Quik: voor GoPro gebruikers

Quik is een videobewerker voor GoPro-gebruikers. De app is beschikbaar op alle belangrijke platformen: iOS, macOS, Windows en Android. Je kunt direct exporteren naar YouTube, ook in 4K. EN het is mogelijk om meerdere tracks tegelijk te bewerken. De interface is simpel. Voorheen stond deze app bekend als de officiële GoPro-app, maar met de nieuwe naam Quik willen de makers een wat breder publiek bereiken. Je kunt er twee dingen mee doen: op afstand je GoPro-apparaat bedienen en je GoPro-beeldmateriaal bewerken. De actiebeelden worden automatisch geïmporteerd. Daarna kun je gemakkelijk je muziek synchroniseren met de muziek, foto’s en titels toevoegen en timelapses maken van de wat saaiere stukken. Je kunt ook grafieken maken van je stats.

Er handig is de tool om de horizon te corrigeren, zodat deze niet meer scheef staat. Ook kun je door alle frames bladeren om mooie stills te vinden. Ben je klaar, dan kun je alles direct uploaden naar Instagram, Facebook, YouTube en andere diensten. Delen via iMessage of e-mail kan ook. GoPro voegt steeds weer iets nieuws toe, zoals muziektracks voor je video’s. De app is gratis, met in-app aankopen krijg je extra thema’s en filters en automatisch uploaden naar de cloud.

KineMaster: heel veel tools

Met KineMaster kun je meerdere tracks tegelijk bewerken, met directe export naar YouTube. Ook 4K wordt ondersteund. In de gratis versie krijg je watermerken op je foto’s, wat bij privégebruik misschien niet zo storend zal zijn. Wil je echter professioneel gebruiken, dan loont het de moeite om abonnee te worden. Je krijgt dan veel geavanceerde functies en tools om heel nauwkeurig te kunnen bewerken. Eigenlijk zit alles erin, ook het bewerken van meerdere lagen. Je kunt de timing van audioclips heel nauwkeurig aanpassen, tot op het subframe nauwkeurig. Ook kun je meerdere videolagen en meerdere audiotracks combineren. De lijst is gigantisch. KineMaster probeert Premiere Pro op een mobiel apparaat te evenaren en komt daarin een heel eind.

Clips: niet te serieus

Zoek je een niet te serieuze videobewerker, dan kun je ook Apple’s Clips-app gebruiken. Deze zit bomvol leuke effecten en is echt bedoeld voor de grappige thuisvideo’s die je met vrienden deelt. Verwacht geen serieuze videobewerker, maar een app die vol zit met filters, effecten, stickers en allerlei andere ongein. Voor een familievideo is dit perfect. In no-time heb je een filmpje waar iedereen om moet lachen. Het is ook erg geschikt voor kinderen.

Soms heb je geen serieuze app nodig en is een professionele videobewerker overdreven. De gratis app bevat alles wat je nodig hebt voor een leuke videoboodschap. Het is niet zo krachtig als iMovie, maar Apple steekt er regelmatig moeite in om weer wat nieuwe filters en effecten toe te voegen. Je kunt horizontale en verticale video’s maken en met AR Spaces kun je zelfs spectaculaire effecten toepassen, waarbij het lijkt alsof er objecten in de kamer te zien zijn. Ook leuk voor je TikTok-video’s!

Filmmaker Pro: voor gevorderde videomakers

Deze app is alleen verkrijgbaar op iPhone en iPad, niet op andere platformen. Je kunt er niet meerdere tracks tegelijk mee bewerken en direct exporteren naar YouTube is ook niet mogelijk. Maar support voor 4K-video’s is er wel. De basisversie van de app met watermerken is gratis en is vooral gericht op consumenten. Voor de Pro-versies moet je betalen, zoals voor de 30 filters en 17 overgangseffecten. Je krijgt dan ook ondersteuning voor green screens en video grading.

Filmmaker Pro is het best te beschrijven als een geavanceerde versie van iMovie. Je kunt het ook het beste beschouwen als een proefversie, want als je deze app op de langere termijn wilt gebruiken zul je echt een maand- en jaarabonnement moeten afsluiten, anders loop je tegen te veel beperkingen aan. Dit kan qua kosten al snel duurder uitpakken dan wanneer je eenmalig had betaald voor LumaFusion.

Filmmaker Pro is vooral geschikt voor iets gevorderde videomakers die tegen de beperkingen van iMovie aan lopen.

Splice: voor sociale media

Splice richt zich op sociale media-video’s. Je kunt er gemakkelijk geluidseffecten en muziek aan toevoegen. Alle geluidseffecten die je in de audiobibliotheek van Splice vindt zijn gelicenseerd, zodat je geen gedoe hebt met copyright. De app is gratis te downloaden, maar er zitten losse in-app aankopen in voor meer functies en je kunt een maandabonnement nemen als dit jouw favoriete videobewerker is geworden.

Magisto: automatisch filmpjes maken

Met Magisto kun je video’s maken zonder zelf veel te doen. De app kent maar drie simpele stappen: je kiest of maakt enkele video’s, selecteert een thema en daarna de muziek. Een paar minuten later stuurt Magisto je het resultaat. Magisto gebruikt kunstmatige intelligentie om video’s te analyseren: de app kiest de mooiste fragmenten uit, bewerkt ze en zet ze om in een complete film. De technologie herkent mensen, huisdieren, landschappen, acties, gedrag, scènes, spraak, muziek en meer. De app zegt alle video’s mooier te maken door ze te verbeteren, stabieler te maken en kleurencorrecties aan te brengen. Ook voegt de app filters, effecten, overgangen en geluiden toe. Dit wordt automatisch in real-time gedaan. Het klinkt misschien te mooi om waar te zijn, maar probeer Magisto vooral een keer zelf uit. Het resultaat is vaak verbazingwekkend goed. Net als bij veel andere videobewerkingsapps haal je er het meeste uit met een in-app aankopen of abonnement.

Meer apps voor videobwerking op iPhone en iPad

InShot (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.0+) - Net als Splice richt InShot zich ook voornamelijk op sociale netwerken. De app is gratis te gebruiken, maar voor geavanceerde functies en het verwijderen van het watermerk moet je betalen. Met de gratis versie kom je al een heel eind, maar als het bevalt raden we de in-app aankoop aan.

, iOS 11.0+) - Net als Splice richt InShot zich ook voornamelijk op sociale netwerken. De app is gratis te gebruiken, maar voor geavanceerde functies en het verwijderen van het watermerk moet je betalen. Met de gratis versie kom je al een heel eind, maar als het bevalt raden we de in-app aankoop aan. FilmoraGo - Video Bewerker (gratis, iPhone + IAP , iOS 12.0+) - Gratis videobewerker zonder watermerk. Je kunt niet meerdere tracks bewerken en 4K-films maken, maar je kunt wel direct exporteren naar YouTube. Een pluspunt zijn de gratis filters en effecten. Makkelijk voor beginners. Er zitten in-app aankopen in voor muziek en effecten, maar die zijn niet strikt noodzakelijk. Ook toont de app reclames.

, iOS 12.0+) - Gratis videobewerker zonder watermerk. Je kunt niet meerdere tracks bewerken en 4K-films maken, maar je kunt wel direct exporteren naar YouTube. Een pluspunt zijn de gratis filters en effecten. Makkelijk voor beginners. Er zitten in-app aankopen in voor muziek en effecten, maar die zijn niet strikt noodzakelijk. Ook toont de app reclames. CapCut - Video Editor (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Gratis en geen in-app aankopen. Dit is een app die je kunt proberen als je leuke privévideo’s wilt maken. Je kunt de snelheid aanpassen en omkeren, grappige filters en effecten toevoegen, muziek en stickers gebruiken en meer.

Heel veel functies in deze praktische app. Voor een eenmalig bedrag van een tientje krijg je alle pro-features.

Wil je vooral videofilters gebruiken? Bekijk dan onze aanraders voor apps met videofilters en -effecten!

