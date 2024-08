The Bear (seizoen 3)

Er is dit weekend weinig nieuws op Disney+ te vinden, dus herinneren we je nog maar even aan de serie die wél de moeite van het kijken waard is: The Bear. We volgen Carmen ‘Carmy’ Berzatto, een jonge kok die uit de wereld van fine dining komt. Na een hartverscheurend overlijden binnen zijn familie keert hij terug naar zijn geboortestad Chicago om het familiebedrijf, een sandwichwinkel, te runnen: ‘The Original Beef of Chicagoland’. Dit is een compleet andere wereld dan die hij gewend is, en Carmy moet balanceren om zijn nieuwe werkelijkheid te kunnen overzienen: die van het eigenaarschap van een klein bedrijf, met een staf met een harde eigen wil en behoorlijk wat recalcitrantie, en een moeilijke familie en evenzo moeilijke banden.