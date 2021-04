Apple's antitracking-maatregelen zijn nu beschikbaar, sinds iOS 14.5 is uitgebracht. Het kan gebeuren dat nog niet alles helemaal goed werkt. Heb je een probleem met apptracking? Mogelijk hebben we hier het antwoord voor je.

Apptracking-problemen en veelgestelde vragen

Wil je weten hoe apptracking werkt? We hebben daar een aparte tip over, waarin we stapsgewijs uitleggen hoe je het gebruikt. Apps kunnen een pop-up tonen en je hebt dan de mogelijkheid om te weigeren of toestemming te geven. Dit is een bewuste keuze, dus druk niet zomaar gedachteloos op Toestaan. Mocht het niet werken of loop je tegen problemen aan, dan kan dit aan de hand zijn:

#1 Apptracking-schakelaar is grijs

Voor sommige gebruikers is de schakelaar voor apptracking grijs, waardoor ze de functie niet kunnen in- of uitschakelen. Na het installeren van iOS 14.5 lukt het daardoor niet om je voorkeuren aan te geven. Sommige gebruikers raken daardoor in verwarring, omdat ze niet begrijpen hoe ze de functie moeten inschakelen. Normaal gesproken gaat de schakelaar vanzelf aan en krijg je een lijstje te zien van apps die je proberen te tracken.

Als de schakelaar grijs is, heb je waarschijnlijk te maken met een bug of met een van onderstaande situaties.

Gepersonaliseerde reclames

Er lijkt een verband met de schakelaar Gepersonaliseerde reclame, die je onder Instellingen > Privacy > Apple reclame kunt vinden. Mensen die de schakelaar voor gepersonaliseerde reclame uit hebben gezet, blijken vaker last te hebben van een grijze knop.

Is de schakelaar voor gepersonaliseerde reclame ook grijs? Dan kun je helaas niet zoveel doen. Dit heeft te maken met dezelfde bug.

Leeftijd onder 18 of door beheerder uitgeschakeld

Ook kan apptracking-schakelaar automatisch op grijs staan als je jonger dan 18 jaar bent, of als je iPhone centraal wordt beheerd met Mobile Device Management. De beheerder kan dan uitgeschakeld hebben dat apps je tracken. Val je niet onder de bovengenoemde gevallen, dan kun je nog steeds te maken hebben met een grijze schakelaar. We gaan er vanuit dat Apple dit op korte termijn oplost.

#2 Ik krijg helemaal geen pop-ups

Heb je de schakelaar voor apptracking uitgezet? Dan krijg je ook geen pop-ups meer over apptracking. Je krijgt dan misschien de indruk dat de functie niet werkt.

#3 Het is mij onduidelijk of de schakelaar aan of uit moet staan

Voor sommige mensen is het onduidelijk hoe de schakelaar werkt. Wil je helemaal geen apptracking, dan moet je de schakelaar UIT zetten. Apps zullen je dan niet meer tracken en je krijgt ook geen pop-ups.

Wil je dat sommige apps je wel kunnen tracken, dan zet je de schakelaar AAN. Vervolgens zet je per app de schakelaar aan.

#4 Facebook heeft nog geen apptracking-schakelaar

Misschien ben je na het installeren haastig naar de instellingen voor apptracking gegaan, om meteen Facebook uit te schakelen. Maar helaas, Facebook staat nog niet in het lijstje. Het sociale netwerk heeft aangegeven dat ze wel een schakelaar zullen toevoegen, maar het kan nog wel een paar weken duren voordat die verschijnt voor alle gebruikers.

In een verklaring heeft Facebook aangegeven dat de uitrol is gestart, maar dat het wel even kan duren. “We voeren de uitrol wereldwijd op om zeker te weten dat alles werkt zoals verwacht.” Facebook wilde niet zeggen hoeveel mensen de pop-up hebben gekregen en hoeveel daarvan hebben ingestemd. In voorgaande maanden voerde Facebook campagne om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen toestemming geven “voor een betere gebruikerservaring”.

In de pop-up die je hierboven kunt zien, legt Facebook uit dat de data wordt verzameld om persoonlijke advertenties te kunnen tonen en om Facebook gratis te houden. Of dat het voor jouw waard is, is een persoonlijke beslissing.

#5 Mijn favoriete app heeft nog geen apptracking-schakelaar

Welke apps je te zien krijgt in het lijstje voor apptrackingtransparantie is afhankelijk van de apps die op jouw toestel staan. Soms kan het per app ook verschillen of de schakelaar al getoond wordt.

#6 Ik heb de getoonde apps, maar zie geen schakelaar

Heb je de Videoland-app of een van de andere apps op de afbeelding hierboven, maar krijg jij geen schakelaar te zien? Dat kan! In dat geval is de schakelaar voor jou nog niet uitgerold. Wil je toch de schakelaar zien, dan kan het helpen om de app volledig te verwijderen en opnieuw te installeren.

Heeft de app zelf een cookiescherm waarop je hebt aangegeven dat je geen tracking wilt, dan zal Apple geen schakelaar meer laten zien. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de All Accor-app hierboven: bij het installeren kun je al het gebruik van cookies weigeren en je krijgt de apptracking-schakelaar dan niet meer te zien bij Apple.

#7 Ik zoek de apptracking-schakelaar voor de iCulture-app

Zoals je in bovenstaande afbeelding kunt zien heeft de betaversie van de iCulture-app al wel een schakelaar voor apptracking. De versie die momenteel in de App Store staat heeft dat nog niet. Het komt er echter aan in een toekomstige versie! Zoals je zult begrijpen kan het in ons geval wat langer duren, omdat we geen groot developmentteam hebben zitten.

In een video laat Apple zien hoe apptracking werkt en waarom het is ingevoerd. Apple benadrukt vooral dat het je keuze wil geven.

Apptrackingtransparantie (ATT) geeft je meer controle over je privacy. Ontwikkelaars moeten toestemming vragen om je te kunnen tracken, ook tussen apps onderling. Ze kunnen hiervoor de advertising identifier van je toestel gebruiken, oftewel de Identifier for Advertiser (IDFA). Standaard staat tracking uitgeschakeld.