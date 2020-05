Adonit Note-UVC pen doodt ziektekiemen

Een iPad-scherm kan vol zitten met vingervlekken, etensresten en allerlei andere viezigheid. De Adonit Note-UVC bevat een ultraviolette lamp, die je iPad kan desinfecteren. Of het ook virussen kan doden, daar zouden we niet onze hand voor in het vuur willen steken. Maar ziektekiemen en bacteria zouden wel genadeloos worden afgemaakt. Vervolgens kun je met een gerust hart gaan tekenen of notities maken.



Je schakelt de lampen in via een knop aan de zijkant, waarna je de pen een minuut lang over het scherm moet bewegen. In die tijd zouden tot 99% van de ziektekiemen en bacteria worden gedood, belooft de fabrikant. Het UVC-licht is wel schadelijk voor je ogen, maar ook daar heeft Adonit iets voor bedacht. Er zit een richtingssensor in en als de lampen naar boven zijn gericht, dan gaan ze automatisch uit.

Geen beloftes over virussen

Adonit doet echter geen enkele belofte over COVID-19. Wel is het zo dat uit eerdere studies blijkt dat UVC het genetische materiaal (RNA en DNA) van eerdere coronavirussen en van bepaalde griepvirussen beschadigt, waardoor ze zich niet verder kunnen verspreiden. Je vraagt je misschien af hoe Adonit in staat is geweest om zo snel in te spelen op de coronacrisis. In feite gaat het om een bestaande stylus, de Adonit Note, die vorig jaar werd uitgebracht. De toevoeging zijn de UVC-lampen.

Dat de ziektekiemen en bacteriën worden gedood, betekent nog niet dat daarmee je scherm grondig gereinigd wordt. De vlekken zul je er nog steeds zelf vanaf moeten halen met een doekje. Hoe je je iPad kunt schoonmaken bespreken we in een aparte tip. Tegenwoordig vindt Apple het prima als je daarbij schoonmaakalcohol gebruikt om te ontsmetten.

Geen tilt en drukfuncties

De pen is goedkoper dan een Apple Pencil maar biedt niet alle functies. Je kunt het gebruiken om te tekenen en notities te maken, maar herkenning van de kanteling en drukgevoeligheid zit er niet in. Bij de normale Adonit Note is drukgevoeligheid alleen bij het Plus-model het geval.

Het werkt op diverse iPads, waaronder de recente iPad Pro’s, iPad Air en iPad mini. Voor $70 haal je er eentje in huis. Europese prijzen hebben we nog niet gezien, omdat de aankondiging nog zo vers is, maar reken op iets rond de €80 inclusief BTW.

Wil je een goedkope stylus, dan kun je ook naar de Logitech Crayon kijken. Verder hebben we een round-up van allerlei tekenpennen voor de iPad gemaakt.

Hieronder zie je de prijzen van de bestaande Adonit Note, zonder UVC-lampen. Dit geeft een indruk van de prijs die je in Nederland zult betalen.