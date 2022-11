VMware Fusion 13 voor Windows 11

Het is een moeizaam proces geweest voor mensen die Windows op een Mac wilden gebruiken, nadat ze overgestapt waren naar een Mac met M1- of M2-chip. Gelukkig komt er nu weer wat beweging in de zaak, met het verschijnen van VMware Fusion 13. Een paar maanden geleden bracht de concurrentie nog Parallels Desktop 18 uit, met betere ondersteuning voor gaming. VMware legt een ander accent: zij hebben er hard aan gewerkt om de ARM-versie van Windows 11 werkend te krijgen op Apple Silicon Macs.



VMware Fusion 13 wordt uitgebracht als een universele DMG en werkt zowel op Intel Macs als op Apple Silicon Macs . Dankzij gebruik van een nieuwe virtuele TPM kun je nu Windows 11 op Apple Silicon gebruiken. Dit geldt alleen voor de ARM-versie van Windows 11, maar deze heeft gelukkig een ingebouwde emulator voor win32- en x64-apps.

Op Intel-machines kun je gebruik maken van eGPU’s en heb je ondersteuning voor DirectX 11 en OpenGL 4.3. Apple Silicon-machines hebben alleen OpenGL 4.3. Bij deze machines is een eGPU totaal onmogelijk, omdat Apple dit niet nodig vindt.

Ben jij een Player of een Pro?

Er zijn twee versies van VMware Fusion 13: Player en Pro. De Player-versie is goedkoper ($150) maar heeft ook minder functies. Je kunt er wel nieuwe virtuele machines mee maken en 3D-graphics mee gebruiken. Met de Pro-versie ($200) kun je onder andere versleutelde virtuele machines maken, aangepaste virtuele netwerken op maat, volledige klonen maken en nog veel meer. Bestaande gebruikers kunnen met korting upgraden via de website van VMware. Windows 11 voor ARM-processoren kun je downloaden als Windows Insider Preview.