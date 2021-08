Nieuw design voor online Apple Store

Voorheen was de Apple Store online wat verstopt. Je kon het vinden door een zoekactie uit te voeren of door te bladeren naar een product. Dat is nu iets makkelijker geworden. Op apple.com vind je voortaan in de navigatiebalk een apart linkje ‘Store’. Klik je daarop, dan krijg je het nieuwe uiterlijk te zien. Bovenaan vind je afbeeldingen van Apple’s belangrijkste productlijnen, van Mac tot AirPods. Deze producten hebben soms een eigen Store-pagina gekregen, met uitleg welke producten en aanvullende accessoires er verkrijgbaar zijn. Je vindt op de hoofdpagina ook informatie over support, koopargumenten, tips en dergelijke.



Dat de Apple Store offline ging wekte de indruk dat er nieuwe producten aan zaten te komen, maar dat bleek niet het geval. Het gaat om precies hetzelfde aanbod, maar nu iets anders gepresenteerd. Apple maakt daarbij veel gebruik van blokken met afgeronde hoeken. Of het duidelijker is? Dat mag je zelf beoordelen. De pagina voor de iPhone moet je voor sommige info wel erg ver zijwaarts bladeren omdat er heel veel blokken op een regel staan, terwijl er op andere regels (zoals over besparen) maar één blokje staat.

Het nieuwe design doet denken aan de Apple Store-app. Navigeren doe je door horizontaal te scrollen, iets dat in een app logischer aanvoelt dan op de desktop. Besluit je een van de getoonde producten te kopen, dan kom je terecht op de gebruikelijke productpagina, die precies hetzelfde is gebleven.

Met het redesign is Apple mooi op tijd voor de komende stroom aan nieuwe producten, die voor het najaar wordt verwacht. Naast de iPhone 13 worden ook nieuwe MacBook Pro’s, AirPods en iPads verwacht.