Als het om veilingen van oude Apple-producten gaat, dan draait het meestal om een Apple I of II met de originele handtekeningen van Jobs en Woz erop. Sinds kort zien we steeds vaker originele iPhones uit 2007 die geveild worden – en ze leveren ook steeds meer geld op. Afgelopen augustus ging er al een sealed iPhone onder de hamer voor iets meer dan $35.000 terwijl in oktober nog eentje verkocht werd voor $39.000. Dit wekend werd echter een verkooprecord gebroken: een eerste generatie iPhone in verzegelde verpakking leverde tijdens een veiling maar liefst $63.000 op.



Toen de veiling begon werd nog gerekend op $50.000, maar hij bleek veel meer waard. De iPhone was eigendom van Karen Green, een tattoo-artiest die hem im 2007 cadeau van vrienden kreeg. Omdat het toestel alleen werkte op het AT&T-netwerk had ze er niets aan, aangezien ze al klant bij Verizon was. De iPhone kwam in de kast te liggen en kwam een paar jaar geleden weer tevoorschijn. De vrouw (links op de foto) liet de iPhone in 2019 nog taxeren in een YouTube-show en kreeg te horen dat hij ongeveer $5.000 waard zou zijn. Green besloot het toestel nog wat langer te houden, onder het mom van: “Het is een iPhone, hij zal nooit verouderen!” en dat bleek een verstandige keuze. Dat een dergelijk toestel zoveel geld zou opleveren, had ze echter niet gedacht. De vrouw gaat de opbrengst investeren in een bedrijf.

Mocht je ook nog een originele iPhone hebben liggen: dergelijke bedragen worden alleen betaald als het toestel nog in een sealed verpakking zit, omdat hij dan gegarandeerd nieuw is. Verzamelaars zijn bereid veel geld te betalen voor een zeldzaam exemplaar zoals deze.

De betreffende iPhone lag zestien jaar geleden voor 599 dollar in de winkel en verwisselt nu dus voor het 106-voudige van eigenaar. Het toestel had destijds opmerkelijke eigenschappen. Enerzijds was het erg vernieuwend door het 3,5-inch grote touchscreen en functies als pinch-to-zoom. Anderzijds had het een een teleurstellende 2-megapixel camera en geen ondersteuning voor 3G-netwerken. Volgens het veilingbedrijf is er in toenemende mate interesse voor cultureel relevante verzamelobjecten. Ze denken dat de handel in dit soort voorwerpen nog in de kinderschoenen staat.