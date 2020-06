Sinds midden mei is Facebook Messenger Rooms beschikbaar, een functie waarmee je met een grote groep kan videobellen. Facebook heeft destijds bij de aankondiging van de functie al laten weten dat het ook beschikbaar komt in onder andere WhatsApp. In de nieuwste WhatsApp-beta voor iOS is de functie nu te gebruiken, waarna het binnenkort voor iedereen beschikbaar komt.



WhatsApp met Messenger Rooms

De functie laat je vanuit WhatsApp een link aanmaken naar een Messenger Room, die je vervolgens kan delen in een individuele chat of in een groepsgesprek. Om een Messenger Room aan te maken, word je vanuit WhatsApp doorgestuurd naar de Messenger-app of naar de mobiele website. Daar log je in met je Facebook-gegevens en maak je een kamer aan. Vervolgens deel je de link en kunnen tot 50 mensen deelnemen aan het videogesprek.

Je vindt Messenger Rooms in WhatsApp op meerdere plekken. In een individuele chat of groepsgesprek tik je op het plusje, gevolgd door de knop Rooms. Deze neemt de plek in van Camera. Je kan ook naar het Gesprekken-tabblad gaan en daar helemaal bovenaan op Maak een ruimte aan tikken. In beide gevallen opent de Messenger-app of mobiele website. Om deel te nemen hoef je geen Facebook-account te hebben, want je kan ook alleen een naam opgeven en als gast meedoen met het videogesprek.

WhatsApp waarschuwt wel dat bij het gebruik van Messenger Rooms de voorwaarden van Facebook gelden en dat de videogesprekken niet end-to-end-versleuteld zijn, wat wel bij videobellen in WhatsApp het geval is. Eerder breidde Facebook Messenger Rooms al uit naar Instagram. Je vindt de functie daar door naar Instagram Direct te gaan, rechtsboven op het cameraatje te tikken te kiezen voor Een ruimte maken.