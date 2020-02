Wil je zelf apps maken, dan moet je lid worden van het Apple Developer Program. Dat kan gratis, maar wil je je apps ook via de App Store verspreiden, dan zul je in de meeste gevallen moeten betalen. Zo werkt het.

Apple Developer Program

Wil je apps maken voor Apple-devices, dan loont het de moeite om lid te worden van het Apple Developer Program. Daarmee krijg je toegang tot alle tools die je nodig hebt om apps voor de iPhone, iPad en Mac te maken, maar ook voor de Apple Watch en Apple TV. Een account is gratis en de tools kun je ook kostenloos gebruiken. Wil je je apps distribueren via de App Store, dan moet je overschakelen naar een van de betaalde lidmaatschappen. Dit kost 99 euro per jaar, maar er zijn uitzonderingen waardoor het gratis kan.

Apple Developer Account: de kosten

Inschrijven bij het Apple Developer Program kost €99 per jaar. Dit geldt voor een individueel account, waarbij je minimaal 18 jaar oud moet zijn. Ben je jonger, dan zul je de hulp van je ouders moeten inschakelen. Je kunt ook kiezen voor een Enterprise Developer Account, waarvoor je €299 per jaar betaalt.

Inschrijven kan hier.

Verschillen gratis of betaald Apple Developer account

De meeste ontwikkelaars zullen kiezen voor een standaard Apple Developer-account van €99 per jaar. Je hebt echter niet altijd een betaald account nodig, want ook met alleen je Apple ID heb je toegang tot allerlei informatie. Als je met je Apple ID aanmeldt op de Apple Developer-webpagina, dan krijg je toegang tot de benodigde tools om aan de slag te gaan.

Dit is er mogelijk met een gratis account:

Xcode ontwikkeltools

Xcode beta-releases

Testen van je app op het toestel zelf

Toegang tot het forum voor ontwikkelaars

Bugs rapporteren via de Feedback Assistant

Minpuntje is dat je bij een gratis account wel een app kunt maken die je op je eigen toestel zet, maar deze verloopt na korte tijd en werkt dan niet meer. Je zult de app dus steeds opnieuw op je toestel moeten zetten. Om te testen kan het echter prima werken.

Bij een betaald account krijg je alle bovenstaande opties, plus:

Toegang tot beta’s van alle platformen

Geavanceerde functionaliteit voor je apps

Support op code-niveau

Apps distribueren via de App Store

Apps beheren, testen en statistieken bekijken via App Store Connect

Distribueren van Safari-extensies

Distribueren van software buiten de Mac App Store om

Maatwerk-apps distribueren via Apple Business Manager

Apps aan eigen medewerkers beschikbaar stellen via Apple Business Manager

Als je je apps via de App Store aanbiedt moet je standaard 30% van de omzet afdragen aan Apple. Er gelden enkele uitzonderingen waardoor dit percentage lager kan worden, zoals bij langlopende in-app abonnementen.

Apple Developer Program: toegang tot beta’s

Als betaald lid van het Apple Developer Program heb je toegang tot beta’s van iOS en alle andere platformen. Je hebt daarmee sneller beschikking over beta’s dan wanneer je had gekozen voor de publieke beta. Elk jaar in juni komen er nieuwe beta’s van alle belangrijke platformen beschikbaar, zodat je alvast kunt testen of jouw apps nog steeds goed werken. Ook kun je met de beta’s alvast aan de slag met nieuwe functies die Apple heeft aangekondigd tijdens de jaarlijkse WWDC-ontwikkelaarsconferentie.

Apple Developer-account: individueel of als organisatie

Je kunt op twee manieren lid worden van het Apple Developer Program:

Individueel/persoonlijk/eenmansbedrijf (gratis of €99)

Organisatie/team (€299)

Kies je voor een individueel account, dan zullen de apps onder jouw persoonlijke naam of de naam van het eenmansbedrijf in de App Store verschijnen. Organisaties zoals bedrijven en universiteiten nkunnen hun apps aanbieden onder hun officiële naam. Ze moeten hiervoor een zogenaamd D-U-N-S nummer aanvragen. Dit kan gratis.

Daarnaast heeft Apple nog enkele andere programma’s zoals het MFi-programma. Dit is bedoeld voor ontwikkelaars die hardware-accessoires willen maken zoals kabels en oplaadmatten voor de iPhone. Met het MFi-programma kunnen fabrikanten een goedkeuringsstempel van Apple krijgen, waardoor consumenten weten dat het product veilig en goed getest is.

Samenwerken met Apple Developer-accounts

Je hoeft als ontwikkelaar niet alles zelf te doen. Als je een betaald account hebt (individueel of organisatie), dan kun je in App Store Connect andere personen aanwijzen om bepaalde taken uit te voeren.

Ben je als organisatie ingeschreven, dan kun je extra ontwikkelaars uitnodigen voor je team. Zij kunnen dan ook alle noodzakelijke handelingen doen, zoals het klaarzetten van apps voor Apple’s goedkeuringsproces en het beantwoorden van App Store-recensies. Je kunt medewerkers bepaalde rollen geven, waardoor hun rechten worden ingeperkt. Zo kun je voorkomen dat er fouten worden gemaakt door een junior ontwikkelaar of een marketeer.

Bedrijven kunnen er ook voor kiezen om apps te ontwikkelen die alleen binnen de eigen organisatie worden verspreid. Hiervoor is er de Apple Business Manager.

Gratis Apple Developer Account voor non-profits

Lid worden van het Apple Developer Program kost meestal geld, maar Apple biedt ook in sommige gevallen de mogelijkheid om een gratis account te krijgen. Dit geldt voor organisaties op het gebied van non-profit, onderwijs en overheid. Het idee daarachter is dat ontwikkelaars apps kunnen maken die de wereld mooier en beter maken. Dit is sinds 2018 mogelijk in vijf landen. In februari 2020 breidde Apple het aantal uit met acht extra landen.

De vrijstelling geldt alleen als je gratis apps maakt.

Ook geldt het maar in een beperkt aantal landen:

Australië

Canada

Duitsland

Frankrijk

Israël

Italië

Mexico

Zuid-Korea

China

Brazilië

Japan

Verenigd Koninkrijk

Verenigde Staten

Om in aanmerking te komen moet je een non-profit organisatie zijn, een geaccrediteerd onderwijsinstituut of een overheidsdienst. Je moet uitsluitend gratis apps aanbieden. Als je een aanvraag hiervoor doet wordt dit per geval bekeken door Apple.

Het geldt niet voor individuen of voor organisaties die betaalde apps of apps met in-app aankopen willen maken.

Daarnaast heeft Apple het iOS Developer University Program (meer info). Dit is een gratis ontwikkelaarsaccount voor het hoger onderwijs. Docenten, studenten en ontwikkelaars in het onderwijs kunnen daarmee toegang krijgen tot allerlei tools om apps te maken.

Lees meer over het ontwikkelen van apps in deze tips en gidsen: