27-inch iMac teardown

De SSD zit bij de nieuwe 27-inch iMac vastgemaakt aan het logische board. Daarmee verdwijnt de mogelijkheid om zelf te upgraden. Een teardown-video van OWC bevestigt dit nu. Het fysieke design is hetzelfde gebleven, al zijn er wel wat kleine aanpassingen aan de behuizing gedaan. Het gaat hier om een teardown van OWC; een teardown van iFixit volgt mogelijk nog.



Bij de 2020-versie van de 27-inch iMac heeft Apple vooral op het gebied van specificaties wat nieuws toegevoegd. De meeste veranderingen vind je op het logische board. Zo zitten er helemaal geen SATA-connectors op het board. Aan het logic board zitten wat soldeerpuntjes, die niet worden gebruikt. Mogelijk zijn ze nodig voor de 4 terabyte en 8 terabyte upgrades. Bij lagere capaciteiten zit het flashgeheugen in het midden van het board vast, waardoor er geen mogelijkheid is om het veilig te verwijderen.

Na het verwijderen van de heatsink blijkt dat Apple heeft gekozen voor een socketed processor, in plaats van een gesoldeerde versie. Het geheugen zit in slots en is te upgraden door een gebruiker. Je kunt het bereiken via een klein deurtje aan de achterkant.

Er zijn kleine veranderingen aan de behuizing. Zo zit er een extra microfoon aan de behuizing vast. Het verwijderen van het scherm van de iMac gebeurt nog op dezelfde manier, al is er wel een extra kabel om los te halen, omdat de FaceTime-camera nu is vastgemaakt aan het scherm.

De 2020-versie van de 27-inch iMac werd eerder deze week aangekondigd en is voorzien van een 10e generatie Intel Core-processor, AMD Radeon Pro 5000-serie graphics, tot 128GB RAM, tot 8TB of opslag en een 1080p camera aan de voorkant. Ook zit er een True Tone-display in, waarbij je de mogelijkheid hebt om voor nanotextuur te kiezen. De speakers en de microfoons zijn ook verbeterd.

Geen harddisk meer

De grootste verandering is dat er geen harddisk meer in zit. Alle modellen worden nu geleverd met SSD. Volgens OWC verloopt het uit elkaar halen daardoor sneller. Het betekent ook dat er meer ongebruikte ruimte in de iMac aanwezig is. Apple koos ervoor om op die plek geen extra koeling in te bouwen, iets wat je bij de iMac Pro wel vindt.