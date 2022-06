De leukste apps van week 25-2022 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.

Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: WatchTube Altijd al YouTube willen kijken op je Apple Watch ? Tot op heden heeft YouTube nog geen officiële versie hiervoor en we verwachten ook niet dat dit ooit komt. Toch kun je met WatchTube, een onofficiële YouTube-app, alsnog filmpjes kijken op je Apple Watch . Dat is helemaal gratis en leuk om eens te proberen. We hebben even gespeeld met WatchTube en het is erg leuk om na jaren toch eens YouTube-video’s te kunnen kijken. Naarmate je meer video’s kijkt, worden de suggesties ook beter. Je kunt video’s zoeken, opslaan en liken. Het is helemaal gratis en de ontwikkelaars verzamelen geen gegevens.

AnyEXIF

Als je vaak met veel foto’s werkt, kan het handig zijn om de EXIF-data hiervan in te zien en te bewerken. Bijvoorbeeld als je een locatie wil toevoegen aan een foto, of als je de tijdszone op je camera vergat aan te passen. EXIF-data zijn alle randgegevens van je foto, zoals het tijdstip, locatie, lens, ISO-waarde, sluitertijd, flitssterkte en nog veel meer. Met AnyEXIF kun je deze gegevens verwijderen omwille van je privacy, of je kunt het aanpassen. Heb je veel foto’s, dan doe je dat gewoon allemaal tegelijk.

SensorKit

SensorKit noemt zich de HomeKit-app die Apple je nooit gegeven heeft. Deze app draait helemaal om widgets van je slimme sensoren. Heb je bijvoorbeeld een slimme thermostaat, dan kun je een widget op je beginscherm zetten met daarop de huidige temperatuur. Hetzelfde geldt voor onder meer vochtsensoren en bewegingssensoren. Zo houd je snel een oogje in het zeil. De app vereist een eenmalige aankoop en heeft geen reclames.

Math Facts Mahjong Game

In de zomer je rekenskills omhoog houden? Dat kan met Math Facts Mahjong Game. Dit werkt net als andere Mahjong spellen, maar in plaats van twee dezelfde tegels zoeken, zoek je hier het antwoord bij de berekening. Er wordt opgeteld, afgetrokken, vermenigvuldigd en gedeeld. Ook leuk voor de kinderen of als je gewoon op zoek bent naar een ander soort Mahjong. Het is natuurlijk de bedoeling dat je een Mahjong bord zo snel mogelijk leegmaakt, dus succes!

Hints

Met de Hints-app kun je vanuit al je apps snel een soort notitie maken als je er later nog naar wil kijken. Het is bewust geen notities-app, maar echt een hints-app. In de app bekijk je aanwijzingen van waar je nog eens naar wilde kijken, zodat je op het moment zelf niet een heel stuk hoeft te typen. Je kunt wel hashtags gebruiken om snel te kunnen sorteren.