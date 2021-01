Geen verbinding bij Tele2

Diverse klanten melden op het forum van Tele2 dat zij al sinds afgelopen vrijdag zonder mobiel netwerk zitten. Volgens Tele2 gaat het om een kleine groep klanten die niet op afstand gemigreerd kon worden naar het netwerk van T-Mobile. De provider is begin dit jaar gestart met het overzetten van haar klanten naar het netwerk van T-Mobile. Hoewel de klanten hier normaliter niets van merken, is dit bij een groep toch niet goed verlopen.



Fout bij migratie naar T-Mobile

Sinds afgelopen vrijdag kunnen de klanten niet meer kunnen bellen of gebeld worden. Ook kunnen ze geen gebruik maken van het mobiele netwerk. Een woordvoerder laat weten dat de groep die nu getroffen is waarschijnlijk hun telefoon voor lange tijd uit hadden staan. Ook kan het zijn dat er nog gebruik wordt gemaakt van een oude simkaart. Tele2 meldt ook dat klanten voorafgaand aan de migratie al bericht hebben gehad met de vraag om een nieuwe simkaart te gebruiken. Op het forum is echter ook te lezen dat enkele klanten klagen dat ze nooit bericht hebben gehad over de migratie. “Alle klanten zijn van tevoren op de hoogte gebracht over de migratie, al kan het natuurlijk altijd zo zijn dat zo’n bericht niet goed aankomt. We vinden het vervelend om te horen dat sommige klanten toch verrast zijn door de migratie”, aldus de woordvoerder.

Nieuwe simkaart als oplossing

Heb je hier zelf ook last van? Dan raadt Tele2 je aan om een nieuwe simkaart te bestellen, waarna de migratie alsnog kan worden voltooid. Als dit gelukt is, zul je daarna wederom een nieuwe simkaart ontvangen. Wel wordt de kanttekening geplaatst dat er tussen de migratie en het ontvangst en activeren van de nieuwe simkaart enkele dagen kan zitten.

De twee providers zijn in januari 2019 gefuseerd, maar het overzetten van alle gegevens lijkt nu echt in gang te zijn gezet. Zo kunnen Tele2-klanten al gebruik maken van het 5G-netwerk van T-Mobile. Hou er rekening mee dat het nu nog gaat om een beperkte snelheidsverbetering, omdat Nederlandse providers en de Europese versie van de iPhone 12 nog niet de snellere 5G-versie ondersteunen. Bovendien kan 5G meer stroom verbruiken. Apple heeft daarom de smart data mode voor 5G toegevoegd.

