watchOS 10 preview

Vorig jaar vonden we watchOS 9 al een behoorlijk grote update voor de Apple Watch. Er zaten talloze nieuwe functies in, vooral op het gebied van sport. Dit jaar doet Apple er met watchOS 10 nog eens een schepje bovenop. Nóg meer nieuwe sportfuncties, maar vooral veel tweaks qua interface en bediening. We krijgen widgets erbij, die je met een veeg over het scherm tevoorschijn kunt halen. En de werking van de zijknop en Digital Crown is veranderd. Maar tegelijk is duidelijk dat Apple opnieuw kiest voor een sportieve insteek voor de Apple Watch en dat is sinds het verschijnen van de Apple Watch Ultra alleen nog maar duidelijker geworden. Fanatieke sporters kunnen uitkijken naar nieuwe functies in watchOS 10, maar ook voor de bankzitters valt er genoeg te ontdekken. Wij hebben watchOS 10 de afgelopen weken uitgebreid getest en in deze (p)review vertellen we over onze ervaringen!

Tekst en review: Gonny van der Zwaag (@gonny). Het testen is uitgevoerd vanaf de allereerste beta tot en met de tweede beta van watchOS 10. Later zullen we deze (p)review updaten met ons definitieve oordeel.



Over het testen van beta’s en deze watchOS 10 preview

Wij hebben voor deze watchOS 10 preview de eerste twee beta’s van watchOS 10 geïnstalleerd op een Wij hebben voor deze watchOS 10 preview de eerste twee beta’s van watchOS 10 geïnstalleerd op een Apple Watch Ultra en een Apple Watch Series 5 . Op deze modellen kun je vrijwel alle functies testen die voor watchOS 10 beschikbaar zijn gesteld in de beta. Mocht je ook van plan zijn om de beta te testen, dan raden we aan om dit niet te doen op een Apple Watch die je dagelijks gebruikt. Er zitten nog bugs en andere foutjes in die het dagelijks gebruik kunnen belemmeren. En bij de Apple Watch geldt: downgraden is niet mogelijk.

Algemene indruk: Een solide update voor de Apple Watch

Apple heeft ons positief verrast met deze update voor de Apple Watch. Vooraf waren er geruchten dat de interface totáál anders zou worden. In de praktijk blijkt het niet zo heel ingrijpend en zien veel zaken er nog vertrouwd uit. Je zult alleen op een paar punten moeten wennen aan een iets andere bediening. Omhoog swipen op de wijzerplaat toont nu een lijst met widgets en bij veel apps is de content nu verdeeld over meerdere losse schermen, in plaats van een lange lijst waar je doorheen moet scrollen.

Apple heeft het tijdperk van de Apple Watch Series 3 achter zich gelaten en kan met de huidige lijst van geschikte modellen bijna alle functies aanbieden. Er is slechts één uitzondering: voor Tijd in daglicht heb je een Apple Watch Series 6 of nieuwer nodig, waarschijnlijk omdat de benodigde sensoren ontbreken. Wat nog niet aanwezig is in watchOS 10 is Name Drop, dat voor de Apple Watch pas beschikbaar komt in een latere update. Check ook ons artikel over iOS 17 functies die later komen.

Hieronder bespreken we de functies die ons het meest aanspreken en die we wat nader willen bespreken.

Widgets: meer info onder handbereik

Het is geen verrassing dat de widgets ooit naar de Apple Watch zouden komen. Toen widgets voor het eerst naar het toegangsscherm in iOS 16 kwamen, merkten we al op dat die kleine blokjes met informatie ook prima op de Apple Watch zouden passen. In watchOS 10 is het al zover en om ze snel te kunnen bereiken heeft Apple iets nieuws bedacht: als je op de wijzerplaat omhoog veegt krijg je een stapel widgets te zien. Het Bedieningspaneel van de Apple Watch is nu op een andere manier te bereiken (zie verderop). Het is even wennen en je doet het een paar keer fout, maar het wordt daarna al snel onderdeel van je muscle memory.

Het mooie van deze widgets is dat je nu elke wijzerplaat kunt instellen. Ik merkte in watchOS 9 en eerder dat ik vaak op de Meridian-wijzerplaat bleef hangen, omdat ik daar de complicaties op heb staan die ik vaak gebruik (bijvoorbeeld voor workouts, activiteitsringen, wereldklok en datum). Ik zou best wel eens een andere wijzerplaat willen gebruiken, maar dan heb ik die functies niet meer onder handbereik. De widgets en slimme stapels lossen dat op. Je veegt even omhoog en hebt snel toegang tot de extra info en functies, waarbij de meest relevante bovenaan staat.

Op de Apple Watch Series 5 kunnen we maximaal 4 widgets kwijt en op de Apple Watch Ultra zijn het maximaal 8. Dit is dus afhankelijk van het model. De beperking is goed: je wilt niet door een stapel van 20 widgets bladeren.

Jammer is wel dat er een nogal prominent analoog klokje met datum boven de stapel met widgets staat. Dit neemt onnodige ruimte in en je kunt het niet uitschakelen of kleiner maken. Om de widgets tevoorschijn te halen moest je al naar de wijzerplaat kijken, dus nogmaals een klok is overbodig. Hopelijk wordt het in toekomstige watchOS 10 beta’s nog mogelijk om dit uit te schakelen.

Bekijk ook Zo werken Apple Watch-widgets en slimme stapels in watchOS 10 watchOS 10 is opnieuw ontworpen en veelgebruikte functies werken voortaan anders. Zo kun je nu widgets op de Apple Watch-gebruiken, die je kunt stapelen tot een Smart Stack, oftewel slimme stapel. In deze tip lees je alles over de widgets in watchOS 10 en hoe je ze gebruikt op de Apple Watch.

Beginscherm: het nieuwe raster is ook een lijst

Apple heeft veel kleine wijzigingen in de interface van watchOS 10 doorgevoerd, zonder dat het meteen radicaal anders oogt. Dat geldt bijvoorbeeld voor het rastervormige beginscherm. Eerder had dit een vrije vorm en kon je allerlei gekke patronen met uitstulpingen maken, waarbij je links/rechts en op/neer moest bladeren om de juiste app te vinden. Ik vond dit nooit erg overzichtelijk en koos daarom liever voor de lijstweergave in alfabetische volgorde.

In watchOS 10 heeft Apple is dit verbeterd: de icoontjes zijn nu meer verticaal geplaatst, zodat je alleen maar op en neer hoeft te bladeren. Een hele verbetering! Ook handig is dat je niet naar de instellingen hoeft om van weergave te veranderen, maar dat je alleen naar het einde van de lijst hoeft te bladeren om te wisselen tussen raster of lijst.

Apple heeft nog meer veranderd, onder andere hoe je terug gaat naar het beginscherm en hoe je de lijst met recente apps (Dock) te zien krijgt. Hiervoor druk je respectievelijk één of tweemaal op de Digital Crown. De indruk ontstaat misschien wel eens dat Apple bij elke nieuwe watchOS-update de bediening weer helemaal op de schop neemt, maar dat is niet zo. Het is bij de afgelopen 9 releases maar een paar keer gebeurd en toch blijft het in je geheugen hangen. Bijvoorbeeld toen je nog met een druk op de zijknop een cirkelvormig overzicht van vrienden te zien kreeg. Dit zat alleen in watchOS 1, maar veel mensen herinneren het zich nog.

Bedieningspaneel: op een andere plek

Het bedieningspaneel in watchOS 10 is nu op een andere manier te bereiken, namelijk door op de zijknop te drukken (je weet wel, dat met die vrienden uit watchOS 1). Het is een snelle manier om het tevoorschijn te halen. Het Bedieningspaneel verschijnt daarna met een soepele animatie in beeld. De achtergrond is geblurd, waardoor het niet afleidt.

De bediening voor Apple Pay is gelukkig hetzelfde gebleven op de Apple Watch: twee keer drukken en je kunt betalen.

Vernieuwde Kaarten- en Weer-app: zo hoort het

Als je de WWDC-sessies voor ontwikkelaars hebt gekeken, weet je dat Apple Watch-apps op een nieuwe manier zijn ontworpen. Ze maken optimaler gebruik van het scherm, door elk hoekje te benutten. Ook is alles meer over verschillende schermen verdeeld (de zogenaamde TabView). Dat bijkt goed uit de Weer-app: in plaats van een lange lijst met informatie en grafieken waar je doorheen moet scrollen, is er nu sprake van 3 ‘schermen’. Ze worden weergegeven door bolletjes. Linksboven is altijd een knop aanwezig om een stap terug te gaan naar het overzicht van steden.

Apple nam al in watchOS 7 afscheid van Force Touch (waarbij je extra hard op het scherm moest drukken voor extra opties). Dat was een goede ontwikkeling, omdat je op geen enkele manier kon zien of er misschien een Force Touch-actie verborgen zat in een app. In watchOS 10 optimaliseert Apple dit wat verder door alles duidelijk met knoppen aan te geven. In deze sessie wordt het duidelijk uitgelegd en leer je je app ontwerpen rondom een ‘Apple Watch Moment’: een kort moment van interactie waarbij je in een paar seconden de juiste informatie te zien krijgt.

Een app die ook goed onder handen is genomen is Apple Kaarten op de Apple Watch. Je zult deze app vooral gebruiken tijdens het wandelen en kunt in een cirkel zien wat er binnen 5 minuten loopafstand te doen is. Zelfs bij een Apple Watch Ultra is het scherm relatief klein voor Apple Kaarten. Een kaart bevat zoveel informatie dat het lastig is om dit nog overzichtelijk te houden én nog diverse knoppen in de interface te plaatsen, om bijvoorbeeld de zoekfunctie te openen. Apple is daar bij de Kaarten-app vrij goed in geslaagd.

Tijd in daglicht

Een geniale functie waar je helemaal niets voor hoeft te doen. Nou ja, behalve dan een shirt met korte mouwen aantrekken, want alleen dan werkt de functie ‘Tijd in daglicht‘ goed. Dit wordt automatisch gemeten naarmate je buitenshuis bezig bent. Of het nu een lange fietstocht is of wat in de tuin werken: daglicht is goed voor ons en het is een mooie aanvulling op de nieuwe functies voor mentaal welzijn die Apple in iOS 17 en watchOS 10 heeft toegevoegd. Of ik dagelijks ga invullen hoe ik mij voel, weet ik nog niet. En of ik een dagboek ga bijhouden weet ik nog ook niet. Maar ik ga wel regelmatig even kijken of ik genoeg vitamine D heb getankt in de buitenlucht.

Bekijk ook Hoeveel tijd breng jij in daglicht door? De Apple Watch meet het vanaf watchOS 10 In watchOS 10 en iOS 17 kun je bijhouden hoeveel tijd je buitenshuis in daglicht doorbrengt. Sensoren in de Apple Watch meten de lichtsterkte en zetten dit om naar grafieken. Zo weet je of je aan de aanbevolen tijdsduur buitenshuis komt. Deze tip legt uit hoe het werkt.

Wisselen tussen wijzerplaten

Dit is een wijziging waar we wat gemengde gevoelens over hebben. Het wisselen tussen wijzerplaten is niet meer zo snel als voorheen. In plaats van wissen over het scherm moet je nu op het scherm drukken, alsof je je wijzerplaat wilt bewerken. Vervolgens kun je zijwaarts bladeren om een andere wijzerplaat te kiezen.

Gebeurde het jou wel eens dat je per ongeluk van wijzerplaat wisselde? Dan zul je blij zijn met deze aanpassing. En mensen die bijna nooit van wijzerplaat wisselden zal het een zorg zijn dat het nu anders werkt. Maar ik vind het nu wel ietsje omslachtiger geworden.

En die nieuwe Snoopy-wijzerplaat? Niet mijn ding, maar leuk dat Apple toch weer iets nieuws heeft toegevoegd. Want wijzerplaten van derden krijgen we waarschijnlijk nooit.

Meer functies in watchOS 10

We hebben hier lang niet alle verbeteringen in watchOS 10 kunnen bespreken. Er zit nog veel meer in, zoals de nieuwe fiets- en wandelfuncties en de nieuwe wijzerplaten met Snoopy. In ons overzicht van favoriete watchOS 10 functies lees je er meer over. En ja, daar kom je ook een hoop tegen die we in deze preview hebben genoemd.

Bekijk ook Dit zijn onze favoriete nieuwe functies in watchOS 10 In watchOS 10 gaat er veel veranderen: een nieuwe interface, veel nieuwe functies en een gewijzigd ontwerp. In dit artikel lees je over de belangrijkste functies van watchOS 10 en de veranderingen die er op de Apple Watch aan zitten te komen.

Voorlopige conclusie watchOS 10 preview

We waren vooraf al ‘gewaarschuwd’: watchOS 10 zou een grote update worden en Apple heeft ons op dat punt niet teleurgesteld. Zeker als je je wat meer in de layout van apps verdiept, valt op dat Apple goed heeft nagedacht hoe alles nog logischer kan, hoe er beter gebruik kan worden gemaakt van het scherm en hoe info meer in ‘glanceable’ schermen kan worden ingedeeld. Glances hebben maar korte tijd bestaan op de Apple Watch, maar met de nieuwe TabView-opbouw van apps en de widgets zijn ze toch weer een beetje terug. En nu in een meer doordachte vorm. watchOS is volwassen en is tegelijk nog steeds niet uitontwikkeld. Het is fijn dat Apple blijft nadenken over nieuwe functies en verbeteringen die het gebruik weer net iets prettiger maken. Soms moet je dan wennen aan een andere bediening, maar dat heb je snel genoeg weer onder de knie.