Tegenwoordig is nagenoeg elke auto wel uitgerust met functies als CarPlay (*kuch* Tesla *kuch*), maar sommige autofabrikanten gaan met bepaalde modellen net een stap verder. Volvo heeft deze week de nieuwe EX60 gepresenteerd en naast draadloze CarPlay, zijn er nog twee andere Apple-functies die je tegenwoordig on nog maar weinig auto’s tegenkomt.

Volvo EX60 heeft Dolby Atmos in Apple Music en Car Key

Allereerst is de Volvo EX60 voorzien van een eigen Apple Music-app met ondersteuning voor Dolby Atmos. Dolby Atmos zorgt voor ruimtelijke 3D-audio, waarbij het lijkt alsof je midden tussen de muzikanten zit. Het aanbod van auto’s met Dolby Atmos is nog niet groot, dus dat maakt het des te bijzonder dat de Volvo EX60 dit nu ondersteunt. Het geldt echter alleen voor de Ultra-uitvoering, die voorzien is van 28 Bowers & Wilkins-luidsprekers. De standaard Plus-uitvoering heeft een Bose-systeem met 21-speakers, maar daar ontbreekt Dolby Atmos support.

Apple Music ondersteunt sinds 2021 Dolby Atmos en het aanbod van geschikte muziek groeit met de dag. De nieuwste albums van populaire artiesten als Taylor Swift worden vaak meteen in een Dolby Atmos-mix uitgebracht, maar ook oudere albums en nummers worden regelmatig voorzien van nieuwe Dolby Atmos-versies. Ze klinken niet altijd even goed, maar als het wel op een mooie manier gedaan is, hoor je vaak klanken die je in de oorspronkelijke versies nog nooit gehoord hebt.

De tweede handige Apple-functie in de Volvo EX60 is ondersteuning voor Digital Key Plus, een standaard waar Apple’s Car Key-functie mee werkt. Met deze functie komt er een digitale autosleutel in de Wallet-app op je iPhone en Apple Watch. Dankzij Ultra Wideband merkt de auto zodra je in de buurt bent (op centimeter nauwkeurig), zodat de deur ontgrendeld wordt en je de auto makkelijk kan starten zonder sleutel. Dit wordt ook wel passieve toegang genoemd, omdat je zelf niets hoeft te doen. Je hoeft alleen maar aan te komen lopen en de auto gaat vanzelf open. Loop je weg, dan gaat je auto automatisch op slot. Wil je dit niet, dan kun je die passieve toegang uitschakelen. Je moet dan de NFC-functie van je iPhone of Apple Watch gebruiken om via de Wallet-sleutel je deur te ontgrendelen.

Afgelopen voorjaar kwam Volvo al met ondersteuning voor Apple’s digitale autosleutel, in de EX30 en EX90-modellen.

De derde handige Apple-functie is standaard draadloze CarPlay. De EX60 is voorzien van een 15,04-inch liggend display. De EX30 en EX90 hadden nog een minder traditioneel staand display. Op het nieuwe liggende display wordt de CarPlay-interface getoond met alle functies die je van CarPlay kent. Het systeem draait op Google en heeft ook Gemini ingebouwd, maar als je dit niet wil gebruiken kun je ook gewoon met draadloze CarPlay werken.

In het dashboard is ook een vakje voor het draadloos opladen van je telefoon, tot een maximale oplaadcapaciteit van 15W. Of dit Qi2 is en dus ook je iPhone met 15W kan opladen, is niet duidelijk.

CarPlay Ultra ontbreekt

De grote afwezige in dit hele plaatje is CarPlay Ultra, Apple’s nieuwste en meest uitgebreide vorm van CarPlay. Met CarPlay Ultra kun je niet alleen de gebruikelijke CarPlay-functies benutten, maar ook bepaalde onderdelen van de auto bedienen. Denk aan klimaatbeheersing, instellingen van de auto en de ingebouwde radio. Al deze functies kun je bij CarPlay Ultra dus aanpassen in de CarPlay-interface, waardoor je niet telkens hoeft te wisselen tussen CarPlay en het systeem van de auto zelf. Bovendien kun je met CarPlay Ultra de looks van het instrumentenpaneel achter het stuur naar eigen smaak aanpassen.

Volvo heeft echter eerder al aangegeven geen plannen te hebben voor CarPlay Ultra, hoewel Håkan Samuelsson van Volvo eerder tegen de Financial Times gezegd had dat automakers niet moeten concurreren met technologiebedrijven. Hij is van mening dat technologiebedrijven als Apple en Google beter zijn in het maken van dergelijke systemen en dat automakers dit simpelweg moeten aanbieden in hun auto’s. Maar op dit moment is er bij Volvo nog geen sprake van CarPlay Ultra. In ons eerdere overzicht lees je welke merken wél CarPlay Ultra bieden.

Wil je meer weten over de Volvo EX60, dan lees je meer over de technische aspecten bij AutoReview. Zij waren ook aanwezig bij de première eerder deze week.