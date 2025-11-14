Tesla’s staan mede bekend om het minimalistische interieur met een groot scherm in het midden van het dashboard. De software die je met dit scherm bedient, is door Tesla ontwikkeld. Het zou gaan om een zet in de hoop verkoopcijfers te spekken. Dat Bloomberg nu meldt dat er toch ondersteuning voor Apple CarPlay in de maak is, is verrassend. De functie zou dit jaar nog kunnen komen, al is dat nog niet definitief.
Tesla heeft een speciale oplossing voor Apple CarPlay
Het leek er nooit op dat Apple CarPlay ooit in een Tesla zou werken. Er is inmiddels wel AirPlay-ondersteuning in Tesla-voertuigen. Tesla heeft volgens Bloomberg toch het roer omgegooid, maar van een standaard CarPlay-ervaring is geen sprake. Het merk zou Apple CarPlay in een apart venster op het scherm willen tonen. Hiermee blijven de belangrijkste Tesla-functies ook nog zichtbaar en bruikbaar. Je zult zowel bekabeld als draadloos CarPlay kunnen gebruiken.
Om van de slimme functies van Tesla te profiteren (zoals het plannen van routes langs snelladers), moet men nog wel de meegeleverde software gebruiken. Er komt dus geen speciale ondersteuning voor elektrisch rijden, terwijl dat wel mogelijk is met CarPlay. Verder komt er ook geen ondersteuning voor CarPlay Ultra, want dat zou alleen maar meer controle uit handen geven.
Het was in 2022 al mogelijk om via een hack CarPlay in een Tesla te gebruiken, maar dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd.
Apple CarPlay in een Tesla: waarom is dat bijzonder?
Je zou kunnen stellen dat Tesla vooral een softwarebedrijf is dat auto’s maakt. De auto’s hebben een uitgebreid infotainmentsysteem waarop allerlei informatie is af te lezen. Op de meestverkochte modellen zit ook geen scherm achter de stuurkolom, waardoor Tesla graag controle houdt over wat bestuurders kunnen zien.
Voor de meeste autofabrikanten met ondersteuning voor CarPlay geldt dat Apple’s software (bijna) het hele scherm in beslag neemt. Dit zou voor Tesla onverstandig zijn, want dan kun je als bestuurder je snelheid niet meer aflezen. Ook de autonome functies komen in het geding, want je wordt als bestuurder geacht het scherm met informatie in de gaten te houden.
Als Tesla de deur openzet voor software van andere bedrijven zoals Apple en Google, verliezen ze een deel van de controle. Alles wat je op Apple CarPlay ziet, wordt aangestuurd door je iPhone en niet door de auto.
Het laatste nieuws over Apple van iCulture
CarPlay
Apple CarPlay zorgt ervoor dat je allerlei belangrijke iPhone-functies veilig kunt gebruiken in de auto. Je kan ermee navigeren, muziek bedienen, bellen, berichten sturen en meer. Er zijn diverse apps voor CarPlay beschikbaar, waaronder WhatsApp op CarPlay, Spotify en Google Maps. Haal meer uit CarPlay met deze tips en apps! Inmiddels is er ook een volledige nieuwe generatie CarPlay, waarbij alle schermen van een auto (indien aanwezig) aangestuurd en aangepast kunnen worden. Daarbij zijn er ook veel meer widgets en kan CarPlay standaardfuncties van de auto bedienen, zoals de klimaatbeheersing en radio.
