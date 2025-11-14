Tesla infotainment

Gerucht: ‘CarPlay werkt binnenkort ook op Tesla’s’

Volgens een gerucht werkt Tesla aan ondersteuning voor Apple CarPlay. De functie zou dit jaar nog beschikbaar moeten zijn. Als het gerucht klopt, zou dat ongebruikelijk zijn voor Tesla.
Daniel Vischjager -

Tesla’s staan mede bekend om het minimalistische interieur met een groot scherm in het midden van het dashboard. De software die je met dit scherm bedient, is door Tesla ontwikkeld. Het zou gaan om een zet in de hoop verkoopcijfers te spekken. Dat Bloomberg nu meldt dat er toch ondersteuning voor Apple CarPlay in de maak is, is verrassend. De functie zou dit jaar nog kunnen komen, al is dat nog niet definitief.

Tesla heeft een speciale oplossing voor Apple CarPlay

Het leek er nooit op dat Apple CarPlay ooit in een Tesla zou werken. Er is inmiddels wel AirPlay-ondersteuning in Tesla-voertuigen. Tesla heeft volgens Bloomberg toch het roer omgegooid, maar van een standaard CarPlay-ervaring is geen sprake. Het merk zou Apple CarPlay in een apart venster op het scherm willen tonen. Hiermee blijven de belangrijkste Tesla-functies ook nog zichtbaar en bruikbaar. Je zult zowel bekabeld als draadloos CarPlay kunnen gebruiken.

Om van de slimme functies van Tesla te profiteren (zoals het plannen van routes langs snelladers), moet men nog wel de meegeleverde software gebruiken. Er komt dus geen speciale ondersteuning voor elektrisch rijden, terwijl dat wel mogelijk is met CarPlay. Verder komt er ook geen ondersteuning voor CarPlay Ultra, want dat zou alleen maar meer controle uit handen geven.

Tesla CarPlay hack

Het was in 2022 al mogelijk om via een hack CarPlay in een Tesla te gebruiken, maar dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd.

Bekijk ook
CarPlay Ultra Dashboard

Apple kondigt CarPlay Ultra aan: volgende generatie CarPlay nu als eerst naar dit automerk

CarPlay Ultra is de toekomst van CarPlay en Aston Martin trapt als eerste af. Ontdek wat er nieuw is en wat jij ervan kunt verwachten.

Apple CarPlay in een Tesla: waarom is dat bijzonder?

Je zou kunnen stellen dat Tesla vooral een softwarebedrijf is dat auto’s maakt. De auto’s hebben een uitgebreid infotainmentsysteem waarop allerlei informatie is af te lezen. Op de meestverkochte modellen zit ook geen scherm achter de stuurkolom, waardoor Tesla graag controle houdt over wat bestuurders kunnen zien.

Voor de meeste autofabrikanten met ondersteuning voor CarPlay geldt dat Apple’s software (bijna) het hele scherm in beslag neemt. Dit zou voor Tesla onverstandig zijn, want dan kun je als bestuurder je snelheid niet meer aflezen. Ook de autonome functies komen in het geding, want je wordt als bestuurder geacht het scherm met informatie in de gaten te houden.

Tesla infotainment

Als Tesla de deur openzet voor software van andere bedrijven zoals Apple en Google, verliezen ze een deel van de controle. Alles wat je op Apple CarPlay ziet, wordt aangestuurd door je iPhone en niet door de auto.

Bekijk ook
Apple CarPlay in een auto

CarPlay: alles over Apple’s software voor de auto

Met CarPlay kun je in de auto bellen, sms’en, muziek luisteren en met je iPhone navigeren. In dit overzichtsartikel lees je alles over de mogelijkheden en beschikbaarheid van CarPlay, met welke apps het werkt en lees je de beste CarPlay-tips.

Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren? Laat het ons weten!

Het laatste nieuws over Apple van iCulture

CarPlay

Apple CarPlay zorgt ervoor dat je allerlei belangrijke iPhone-functies veilig kunt gebruiken in de auto. Je kan ermee navigeren, muziek bedienen, bellen, berichten sturen en meer. Er zijn diverse apps voor CarPlay beschikbaar, waaronder WhatsApp op CarPlay, Spotify en Google Maps. Haal meer uit CarPlay met deze tips en apps! Inmiddels is er ook een volledige nieuwe generatie CarPlay, waarbij alle schermen van een auto (indien aanwezig) aangestuurd en aangepast kunnen worden. Daarbij zijn er ook veel meer widgets en kan CarPlay standaardfuncties van de auto bedienen, zoals de klimaatbeheersing en radio.

CarPlay in iOS 16 met achtergrond.

Ook interessant

Dongles om Apple CarPlay draadloos te maken: dit zijn onze aanraders

Deals
13-10-2025
Beginscherm van CarPlay in iOS 26

Screenshot maken van CarPlay: zo doe je dat (ook met iOS 26)

Tips
10-10-2025
Beginscherm van CarPlay in iOS 26

Grotere tekst instellen in CarPlay: zo maak je het beter leesbaar in iOS 26

Tips
09-10-2025
Donkere icoontjes voor CarPlay in iOS 26

In CarPlay je appicoontjes aanpassen: zo doe je dat sinds iOS 26

Tips
23-09-2025
Widgets in CarPlay

Zo werken de widgets in CarPlay in iOS 26: alles wat je moet weten

Tips
22-09-2025
Tim Cook Eddy Cue

Als het aan Eddy Cue lag, had Apple Tesla en Netflix gekocht

Nieuws 2 reacties
29-08-2025

Plaats een reactie

Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren?
Laat het ons weten!

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.
Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.