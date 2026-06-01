NLZIET ook beschikbaar op CarPlay, maar het is niet wat je denkt

Je kan NLZIET sinds kort ook in CarPlay gebruiken, maar niet om in de auto televisie te kijken. De tv-dienst biedt namelijk ook radio aan.
Benjamin Kuijten -

Bij NLZIET denk je waarschijnlijk meteen aan het kijken van televisie, maar sinds kort biedt de dienst ook ondersteuning voor radio. In totaal beluister je via NLZIET naar meer dan zeventig radiostations en dat kan ook in de auto met de nieuwe CarPlay-app van NLZIET.

Als je abonnee van NLZIET bent, is je de CarPlay-app misschien al opgevallen. Als je een recente versie van NLZIET op je iPhone hebt staan, verschijnt de app ook automatisch op je CarPlay-scherm. Zodra je die opent, verschijnt er direct een lijst met alle radiozenders. Op die manier kun je via je CarPlay-interface naar de radio luisteren, waarbij alles via het internet wordt gestreamd. Dit is dus ook handig als je met de auto op vakantie gaat en daar geen FM- of DAB-ontvangst hebt.

De CarPlay-app biedt naast het overzicht van alle zenders, ook nog een Favorieten-overzicht. Deze optie verschijnt alleen als je minstens een zender als favoriet ingesteld hebt. Dat moet je doen via de NLZIET-app op je iPhone of via het web. Met het Favorieten-overzicht kom je sneller bij je favoriete zenders dan via de alfabetische lijst.

Het radioaanbod in NLZIET bestaat uit alle landelijke zenders, maar ook alle regionale radiozenders. Daarnaast vind je er de themazenders van bijvoorbeeld Radio 538, Qmusic en Skyradio. Je kunt op alle apparaten waar NLZIET op werkt naar de radiozenders luisteren, dus naast CarPlay en de iPhone-app ook op de Apple TV en op het web.

Overigens werkt Apple wel aan het toevoegen van video aan CarPlay. Al vorig jaar juni kondigde Apple ondersteuning aan voor video’s kijken via CarPlay dankzij AirPlay-support. Dit is vooral bedoeld om tijdens het parkeren op het grotere scherm van je auto naar video’s te kijken, bijvoorbeeld tijdens het laden van een elektrische auto. Deze ondersteuning moet echter door autofabrikanten zelf ingebouwd worden en daar is op dit moment nog geen sprake van.

Check ook ons uitgebreide overzicht van de beste radio- en podcasts-apps op CarPlay. Natuurlijk kun je ook via het ingebouwde systeem in je auto naar radio luisteren, maar er zijn meerdere voordelen aan het streamen van radio via CarPlay zelf. Ook dat leggen we uit in ons overzichtsartikel.

NLZIET | Online tv-kijken

Laatst bijgewerkt
1 juni 2026 om 13:24
CarPlay

Apple CarPlay zorgt ervoor dat je allerlei belangrijke iPhone-functies veilig kunt gebruiken in de auto. Je kan ermee navigeren, muziek bedienen, bellen, berichten sturen en meer. Er zijn diverse apps voor CarPlay beschikbaar, waaronder WhatsApp op CarPlay, Spotify en Google Maps. Haal meer uit CarPlay met deze tips en apps! Inmiddels is er ook een volledige nieuwe generatie CarPlay, waarbij alle schermen van een auto (indien aanwezig) aangestuurd en aangepast kunnen worden. Daarbij zijn er ook veel meer widgets en kan CarPlay standaardfuncties van de auto bedienen, zoals de klimaatbeheersing en radio.

