Apple werkt aan een slimme AI-speld die veel weg heeft van een AirTag en aangestuurd wordt door Siri. Het zou een geheel nieuw accessoire voor Apple zijn.

Apple heeft veel producten in het assortiment zitten en ze breiden dit portfolio gestaag uit. De komende jaren is Apple van plan om een aantal compleet nieuwe producten te introduceren, zoals een slimme bril. Volgens The Information werkt Apple ook nog aan een slimme AI-speld die je kan besturen met Siri.

‘Apple werkt aan een AI-speld met Siri’

Apple werkt volgens The Information aan een kleine, draagbare AI‑speld met meerdere camera’s, microfoons en een speaker. Het apparaat is ongeveer zo groot als een AirTag, met een platte, ronde vorm van aluminium en glas. Apple mikt op hetzelfde formaat als een AirTag, maar de speld wordt wel iets dikker. Aan de voorkant zitten twee camera’s: een standaardlens en een groothoeklens voor foto en video. Verder zitten er drie microfoons om omgevingsgeluid op te nemen, een fysieke knop aan de rand en draadloos opladen zoals bij de Apple Watch.

Apple onderzoekt – in het huidige concept – nog hoe je de speld precies bevestigt. Een definitieve bevestigingsmethode ontbreekt tot dusver nog. Het is niet duidelijk of de AI‑speld als los product verkocht wordt of samen met toekomstige slimme brillen of andere devices werkt, maar de aanwezige knoppen, camera’s, speaker en microfoons wijzen erop dat hij zelfstandig kan werken. De AI‑speld zou geen scherm krijgen en daardoor vooral spraakgestuurd zijn. Daarbij zou Apple de vernieuwde Siri inzetten, die in iOS 27 verandert in een chatbot‑achtige assistent.

Wanneer komt deze AI-speld beschikbaar?

Wanneer komt deze speld beschikbaar? Volgens de laatste geruchten bevindt het project zich nog in een vroeg ontwikkelstadium en is het allerminst zeker dat Apple het daadwerkelijk op de markt brengt. Mocht Apple toch besluiten om dit product uit te brengen, dan is dat op zijn vroegst in 2027.

Naast de AI‑speld werkt Apple aan meer slimme producten, waaronder slimme brillen. Die zouden een normaal montuur krijgen en bedoeld zijn als subtiele toevoeging aan je dagelijkse leven. Omdat de plannen nog kunnen wijzigen, blijft de timing en samenstelling van deze line‑up onzeker.