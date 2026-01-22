‘Siri gaat helemaal op de schop, wordt AI-chatbot in iOS 27’: dit gaat er allemaal veranderen
Apple is achter de schermen nu al jaren bezig om Siri flink te verbeteren. Na jarenlange klachten van gebruikers dat Siri kwalitatief gezien flink achterloopt op de rest, zou het vanaf dit voorjaar alleen maar beter moeten worden. Maar voor dit najaar staat er nog een veel grotere update gepland. Volgens Bloomberg wordt Siri in iOS 27 een echte AI-chatbot, waarmee je een gesprek kan voeren. Het is een grote koersverandering voor Apple’s assistent, dat nu nog vooral draait om het geven van een enkele en simpele opdracht. De chatbot staat los van de slimmere Siri die dit voorjaar nog verwacht wordt.
‘Siri-chatbot komt in iOS 27’
De chatbot heeft volgens Bloomberg de codenaam Campos en activeer je op dezelfde manier als nu: hou de zijknop ingedrukt of gebruik het Hé Siri/Siri-commando. Met de nieuwe versie, die ook voorzien zal zijn van een nieuwe interface, kun je net als met ChatGPT en Gemini een gesprek voeren en vragen stellen. Bij de huidige Siri is het toch vooral eenrichtingsverkeer. Je geeft een opdracht of stelt een vraag en Siri voert het uit of geeft antwoord (hopelijk). Maar met de nieuwe versie zou je zomaar wat vragen terug kunnen verwachten. Dit geeft Siri een geheel andere opzet en maakt veel meer mogelijk. Het voelt dan veel meer als een gesprek. Je zou zowel kunnen typen als praten, net zoals dat nu kan.
Apple testte de chatbot-variant eerder via een losse app, maar uiteindelijk wordt het gewoon geïntegreerd in de huidige opzet van Siri: rechtstreeks ingebouwd in iOS, iPadOS en macOS. Apple had oorspronkelijk helemaal geen plannen om een chatbot te maken, omdat het meer zag in het integreren van Siri in diverse functies van iOS. Maar de afgelopen jaren heeft Apple ook gemerkt dat consumenten vertrouwd geraakt zijn met het gebruik van een chatbot voor het voor elkaar krijgen van dingen.
Met de chatbot kun je volgens de bron het web doorzoeken voor informatie, content maken (denk aan afbeeldingen genereren), informatie samenvatten of bestanden laten analyseren. Het voordeel van Siri is dat het ook gebruik kan maken van persoonlijke gegevens die lokaal op het toestel staan. Het kan ook functies van je iPhone, iPad en Mac bedienen en ziet wat er op het scherm getoond wordt. De bestaande Spotlight-functie van je iPhone zou er zelfs door vervangen kunnen worden, al is niet duidelijk of dat ook echt gaat gebeuren.
Draait op modellen van Google
De nieuwe Siri-chatbot zou draaien op AI-modellen die gemaakt zijn door het Gemini-team van Google. Al eerder maakte Apple bekend dat het samenwerkt met Google voor de nieuwe slimmere Siri van dit voorjaar, maar dat gaat dit najaar dus nog verder met de chatbotvariant. De chatbotversie draait op nog krachtigere modellen, dat volgens de bron bij Apple intern bekend staat als Apple Foundation Models versie 11. De chatbotversie zou dan ook draaien op de servers van Google, omdat de modellen veel te zwaar zijn om lokaal op een iPhone te draaien. Vermoedelijk heeft Apple wel een systeem ontworpen om de privacy van gebruikers te waarborgen.
Er gaan al veel langer geruchten over nieuwe AI-functies voor Siri. Zo meldde Bloomberg eerder al dat Siri een eigen AI-zoekfunctie voor het web zou krijgen, vergelijkbaar met ChatGPT. Ook waren er al geruchten over een speciaal Answers-team binnen Apple, dat bezig was met dit ChatGPT-alternatief. Het eerste gerucht over een Siri-chatbot dook al in november 2024 op.
Slimmere Siri nog steeds gepland voor dit voorjaar
Maar ook voor de huidige versie van Siri staat nog steeds een flinke update gepland. Apple beloofde in juni 2024 al dat Siri slimmer zou worden als onderdeel van Apple Intelligence. Deze wordt een stuk persoonlijker en kan lokaal gegevens uit Apple-apps gebruiken om verzoeken te doen. Je kan bijvoorbeeld vragen hoe laat de vlucht van je moeder ook alweer landt. Siri weet wie je moeder is, doorzoekt het iMessage-gesprek waarin het vluchtnummer gedeeld is en checkt vervolgens de actuele vluchttijden. Maar er zal ook wat overlap zijn met de chatbotversie die later komt. Zo kan de slimmere versie van dit voorjaar beter het web doorzoeken en lezen wat er op je scherm staat.
De release van de Apple Intelligence-versie van Siri werd een jaar uitgesteld, maar zou nu beschikbaar komen als onderdeel van iOS 26.4. De eerste beta daarvan verwachten we al ergens de komende maand.
Apple Intelligence is het nieuwe AI-systeem van Apple. AI staat voor kunstmatige intelligentie, maar heeft dankzij Apple Intelligence ook een andere betekenis gekregen. Apple omschrijft het als de meest persoonlijke vorm van AI, doordat het grootste deel lokaal gebeurt en het systeem weet wie jij bent en wat voor jou belangrijk is. Met Apple Intelligence kun je afbeeldingen genereren, werkt Siri beter, kun je teksten laten samenvatten of maken en nog veel meer. Apple Intelligence is sinds het najaar van 2024 beschikbaar in het Engels. Sinds november 2025 is Apple Intelligence ook in het Nederlands beschikbaar.