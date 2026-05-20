Spotify op CarPlay heeft een vervelend probleem: dit is er aan de hand

Heb jij problemen ervaren met Spotify op CarPlay? Je bent niet de enige, want een recente update gooit roet in het eten bij het afspelen van muziek. De muziek die op het scherm staat, is heel anders dan de muziek die afgespeeld wordt.

Als je in de auto muziek wil luisteren, is CarPlay daar een uitermate handig middel voor. Nagenoeg elke streamingdienst heeft wel een CarPlay-versie, waaronder Spotify. Maar het genieten van je muziek wordt een stuk lastiger als er in de CarPlay-app een vervelende bug zit. Gebruikers hebben na een recente update van Spotify gemerkt dat er een probleem is met het afspelen van muziek in CarPlay.

CarPlay-bug met Spotify

Op het forum van zowel Spotify zelf als op Reddit klagen gebruikers dat het nummer dat op het scherm verschijnt, niet overeenkomt met het nummer dat daadwerkelijk afgespeeld wordt. Het lijkt erop dat het scherm een nummer achterloopt: in plaats van het huidige nummer, staat op het scherm nog het vorige nummer afgebeeld. Sommige gebruikers zien echter een combinatie van verschillende info: wel het juiste album dat hoort bij het huidige nummer, maar de verkeerde artiest of albumhoes.

Het probleem lijkt alleen zichtbaar te zijn op het Huidige-scherm binnen de Spotify-app in CarPlay, waar je het huidige afgespeelde nummer bekijkt. Je kan ook een CarPlay-widget voor Spotify instellen. Daar lijkt wel de juiste info in getoond te worden.

Op het Spotify-forum heeft een moderator inmiddels gereageerd. Hij zegt dat het verantwoordelijke team het probleem aan het onderzoeken is. Het lijkt er niet op dat de oorzaak van het probleem al achterhaald is, maar de makers zijn in ieder geval op de hoogte. Wij verwachten dat dit bij een volgende update opgelost wordt, al weten we nog niet wanneer die verschijnt.

Het probleem leek op te duiken nadat Spotify een update uitbracht waarbij onder andere het appicoontje aangepast werd. In plaats van het vertrouwde logo, heeft Spotify nu een donkergroene 3D-discobal als logo. De reden: het 20-jarig jubileum, waarvoor je ook een persoonlijk Wrapped-achtig overzicht kan bekijken.