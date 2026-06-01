Je telefoon gebruiken achter het stuur wordt al een heel wat jaar streng beboet en dankzij de recent ingevoerde focusflitsers is de pakkans veel groter geworden.

Verkeersboetes zijn in Nederland de laatste jaren al flink in hoogte gestegen. Een van de duurste verkeersboetes die je kunt krijgen, is het vasthouden van je mobiele telefoon tijdens het rijden. Niet handsfree bellen of berichten sturen levert je al een tijdje een boete op van €430,- exclusief administratiekosten. Nu heeft kabinet besloten dat dergelijke boetes mee mogen stijgen met de inflatie, waardoor je telefoon vasthouden tijdens het rijden stijgt naar meer dan €450,-. En op steeds meer plekken worden zogenaamde focusflitsers ingezet. Maar hoe ziet een foto van zo’n focusflitser er eigenlijk uit?

Boete telefoon achter het stuur omhoog

Zowel de minister als het OM zeggen dat er sprake is van een disbalans tussen de hoogte van de boetes en de soort overtreding, in verhouding tot andere straffen. Feit blijft natuurlijk dat het in de hand houden van een telefoon tijdens het rijden kan zorgen voor onveilige verkeerssituaties, maar of de hoge boetes daarbij helpen is nog maar de vraag.

Dergelijke overtredingen worden sinds een aantal jaren vaak geconstateerd door zogenaamde focusflitsers. Dit zijn speciaal geïnstalleerde flitspalen die uitgerust zijn met diverse camera’s. Inmiddels zijn er meer dan veertig in gebruik, maar in de loop van het jaar worden dat er vijftig. Deze speciale camera’s detecteren mobiele telefoons in de auto, waarna er in hoge snelheid meerdere foto’s gemaakt worden. Uiteindelijk wordt de foto door een mens gecontroleerd, die kijkt of er inderdaad sprake is van foutief telefoongebruik.

Maar hoe ziet zo’n foto er nou eigenlijk uit? Er worden door zo’n focusflitser meerdere foto’s gemaakt. Er is een totaalshot waarop het kenteken van de auto zichtbaar is, maar er is ook een ingezoomde foto waarbij de bestuurder (hoewel onherkenbaar) uitgelicht wordt. Op basis van deze ingezoomde foto kan gezien worden of er een telefoon in gebruik is. Eventuele overige inzittenden worden genegeerd en onherkenbaar gemaakt.

Zo gebruik je je telefoon veilig en verantwoord

Wil je toch veilig en verantwoord je telefoon in de auto gebruiken, bijvoorbeeld voor bellen, muziek en navigatie? Met CarPlay kun je handsfree veel functies van je iPhone bedienen, gewoon via het scherm van je auto. Via Siri kun je commando’s geven en dankzij de grote knoppen op het autoscherm kun je snel naar een adres navigeren. Lees ook onze beste CarPlay-tips om er nog meer uit te halen.

Er zijn ook allerlei handige autohouders voor je iPhone, waaronder met MagSafe. Door je iPhone in een autohouder te plaatsen heb je zicht op het scherm tijdens navigatie. Maar ook hier geldt natuurlijk dat het bedienen ervan je eigen verantwoording is en dat het niet de bedoeling is dat je door Instagram gaat scrollen of filmpjes gaat kijken terwijl je iPhone in een houder zit.

Het beste is dan ook om je iPhone in de niet storen tijdens het autorijden-modus te zetten. Dat kan zowel handmatig als automatisch. Deze modus beperkt het aantal apps dat je kan gebruiken en voorkomt ook afleiding door meldingen tegen te houden.

