De gezondheidsbundels kosten respectievelijk 8, 13 en 23 euro per maand. Die kosten komen bovenop de normale kosten van het Vodafone-abonnement. Voorlopig is het alleen beschikbaar voor particuliere Vodafone-klanten. Basic geeft je de mogelijkheid om 24 per dag adviezen te krijgen van een online dokter en de symptoomchecker te raadplegen. Extra voegt daar 3 consulten per jaar aan toe en Top omvat 8 consulten per jaar. Het gaat hier om het beantwoorden van zorgvragen en het geven van leefstijl- en preventie-adviezen waarvoor je normaal gesproken niet zo snel naar de huisarts zou gaan. Voor spoedeisende hulp of chronische aandoeningen is de app niet geschikt. De proefperiode bedraagt één maand en omvat één consult.



Via de Health-e app kun je 24 uur per dag advies vragen aan een online huisarts, ook ’s nachts en in het weekend. Overdag krijg je binnen twee uur een telefonisch consult met een huisarts, met de mogelijkheid om op een later moment een videoconsult te doen. De app zou van pas kunnen komen voor mensen die vaak in het buitenland zijn of een drukke baan hebben en niet altijd de mogelijkheid hebben om hun eigen huisarts op te zoeken. Bij brandende vragen over een “gek plekje” of wat te doen bij een verstuikte enkel heb je dan iets meer gemoedsrust.

De dienst richt zich op adviezen op het gebied van medisch, mentaal en welzijn. Je kunt daarom ook contact leggen met diëtisten en coaches voor mentale ondersteuning. Huisartsen hebben te maken met hoge werkdruk en voor minder dringende zaken kan dit een oplossing zijn. Commerciële ketens als Co-Med proberen in dit gat te springen, maar dat heeft al tot heel wat klachten geleid. Co-Med huisartsen zijn niet bereid om voor de huisartsenpost te werken en spoedhulp is niet altijd bereikbaar als je het nodig hebt.

Vodafone werkt voor deze app samen met een heel ander commercieel bedrijf, genaamd Teladoc Health, die een wat betere reputatie lijkt te hebben. Het gaat hier om een internationaal opererende gezondheidsdienst, die ook klanten als Aegon heeft. Wel komen je persoonsdata bij Teladoc Health terecht. Vodafone-klanten die de syptoomchecker van Health-e gebruiken kunnen dit als uitgangspunt meenemen naar een consult met hun eigen huisarts. Ook kunnen ze aanvullende consults bijkopen met de online huisarts.