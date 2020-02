Nagenoeg alle grote providers zoals T-Mobile en KPN bieden al sinds enige tijd een Unlimited-abonnement aan. Vodafone was de grote afwezige in dit rijtje, maar daar komt in maart verandering in. Vanaf dat moment is er ook een individueel te gebruiken unlimited abonnement, zodat je niet vast zit aan een bepaalt aantal GB’s per maand. De aankondiging komt tegelijkertijd met de introductie van de eerste 5G ready bundels van de provider.



Vodafone komt met Unlimited-bundels en 5G ready abonnement

De Unlimited bundel werkt volgens hetzelfde systeem als bij andere providers. Je hebt in principe 5GB data per dag, dat je kosteloos kan aanvullen. Ook binnen de EU kun je de bundel gebruiken, al heb je in dat geval 25GB per maand te verbruiken. Wat de bundel gaat kosten is nog niet bekend. Vanaf maart kunnen klanten voor Unlimited kiezen en vanaf dat moment zullen ook de prijzen bekend zijn. Andere bundels zoals Red Together, waarmee je tot 160GB per maand kan delen met vier anderen personen, blijven beschikbaar. Voor zakelijke gebruikers is er ook Red Pro Team, om data te delen met collega’s. Met de introductie van deze nieuwe bundel, is er meer keuze voor onbeperkt internet op de iPhone.

5G ready zonder meerprijs

Ook komen begin maart de 5G ready abonnementen beschikbaar. Deze bundels komen voor zowel particuliere als zakelijke klanten beschikbaar. Voor nieuwe en bestaande klanten met een Red (Pro) bundel is 5G zonder meerprijs beschikbaar. Dat betekent dat je dus zonder extra kosten gebruik kan gaan maken van 5G snelheden, mits je een geschikt toestel hebt. Het eerste geschikte toestel bij Vodafone is de net aangekondigde Samsung Galaxy S20. Een aantal 2020 iPhones krijgen vermoedelijk ook ondersteuning voor 5G, later dit jaar.

Het netwerk van Vodafone is volgens de provider later dit jaar geschikt voor 5G, maar wanneer exact kan de provider nog niet zeggen. Ook is nog niet duidelijk hoe de dekking op dat moment is. Dit jaar worden nog de benodigde frequentiebanden geveild. T-Mobile beloofde eerder als eerste provider in Nederland een landelijk dekkend 5G-netwerk klaar te hebben.

Het is niet helemaal duidelijk of het aangekondigde Unlimited-abonnement ook meteen 5G ready is, zoals T-Mobile onlangs aankondigde.

Bekijk het volledige persbericht van Vodafone hieronder: